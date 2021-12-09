Суд арестовал совладельца парфюмерной сети «Рив Гош»

Московский районный суд Петербурга отправил в СИЗО совладельца сети парфюмерных магазинов «Рив Гош», уроженца США Августа Мейера. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Сам Мейер вину отрицает. Он арестован до 7 февраля.
«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Мейеру предъявлено обвинение по части четвертой статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. В деле присутствует два эпизода — на суммы 1,4 млрд и 1 млрд рублей.
Арестовать Мейера попросило следствие. Сам бизнесмен отрицает свою вину. В суде он отметил, что за несколько лет разбирательств мог уехать из России, однако не сделал этого. Мейер родился в США, однако впоследствии стал гражданином РФ.
Московский районный суд Петербурга отправил в СИЗО совладельца сети парфюмерных магазинов «Рив Гош», уроженца США Августа Мейера. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Сам Мейер вину отрицает. Он арестован до 7 февраля. «Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Мейеру предъявлено обвинение по части четвертой статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. В деле присутствует два эпизода — на суммы 1,4 млрд и 1 млрд рублей. Арестовать Мейера попросило следствие. Сам бизнесмен отрицает свою вину. В суде он отметил, что за несколько лет разбирательств мог уехать из России, однако не сделал этого. Мейер родился в США, однако впоследствии стал гражданином РФ.