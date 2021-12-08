Базы отдыха меняют планы корпоративов из-за вводных от Текслера

Корпоративы продлятся до утра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Базы отдыха в Челябинской области меняют режим проведения новогодних праздников из-за снятия ограничений на работу в ночное время ресторанов и кафе. Банкеты в ресторанах продлятся всю ночь. Об этом URA.RU сообщили менеджеры баз.

«Всего день прошел после снятия ограничений. Массового потока клиентов пока не наблюдалось. Однако, ресторан на базе работает после 23:00, что очень нравится постояльцам базы. Посетители, которые в данный момент присутствуют на базе, рады снятию ограничений на работу в ночное время ресторанов», — сообщили URA.RU на одной из баз отдыха на озере Тургояк.

На базе отдыха, находящейся на озере Увильды, URA.RU заявили, что несмотря на снятие ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время, режим работы базы в новогодние праздники остается неизменным. По словам администратора базы, необходимо учитывать все риски и стараться свести их к минимуму.

Владелец курорта «Золотой пляж» на озере Тургояк и горнолыжного центра «Солнечная долина» в Миассе Олег Сиротин сообщил URA.RU, что на курортах уже меняют программу новогодних праздников. Отдыхающим будет предложено провести новогоднюю ночь как в ресторане, так и на улице.

После введения ограничений на работу в ночное время ресторанов и кафе, базы отдыха в Челябинской области нашли способы провести новогодние корпоративы. Сразу несколько баз отдыха планировали, как и в прошлом году, провести праздник для гостей на улице.