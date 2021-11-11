Челябинские курорты нашли способ обойти COVID-запреты в Новый год

Новогодние банкеты внутри ресторанов закончатся в 23 часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Базы отдыха в Челябинской области нашли возможность провести праздники в новогоднюю ночь, несмотря на запрет работы ресторанов с 23 часов до 6 утра. Эти ограничения введены из-за пандемии COVID-19. URA.RU обзвонило самые популярные курорты, чтобы выяснить, какой будет встреча Нового года.

«В том году новогодний корпоратив перенесли из зала на улицу. Гости гуляли и танцевали прямо во дворе. В этом году, думаем сделать так же. Пока что бессрочно вход на базу отдыха осуществляется только по QR-кодам», — сообщили URA.RU на одной из баз отдыха озера Увильды.

Владелец курорта «Золотой пляж» на озере Тургояк и горнолыжного центра «Солнечная долина» в Миассе Олег Сиротин сообщил URA.RU, что гостей после 23 часов пригласят на улицу, где для них будет организована елка, а кто-то, по желанию, может жарить шашлыки. Таким образом встречали праздник и год назад, когда действовали подобные запреты. На других базах также решили встречать Новый год на улице.

«Представители туриндустрии с пониманием отнеслись к ограничениям. Это касается и QR-кодов о вакцинации от коронавируса, которые теперь обязательны для проживания на базах отдыха. Обращений о разрешении работать без QR-кода не поступало», — заявил URA.RU замминистра экономразвития региона Андрей Минченко, курирующий внутренний туризм.

Обязательное наличие QR-кодов для проживания на базах отдыха в регионе введено с 30 октября. Требование распространяется и на тех, кто забронировал места заранее. Запрет на работу заведений общепита ночью введен с 25 октября. Владельцы ресторанов в Челябинске просили правительство региона смягчить этот запрет, но власти отказались снимать ограничения.