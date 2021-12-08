В Челябинской области подорожал бензин

Цены на топливо ударяют по бюджету автовладельцев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бензин в Челябинской области за год подорожал почти на 10%. Вслед за бензином подорожало дизельное топливо. Об этом 9 декабря сообщает Челябинскстат.

«Индекс потребительских цен с декабря прошлого года на бензин АИ-92 вырос до 109,57%. За год самый востребованный у автомобилистов бензин АИ-92 подорожал на 9,57%. Бензин автомобильной марки АИ-95 подорожал на 7,46%, АИ-98 — на 8,11%», — следует из данных госстата.

Цены на дизельное топливо также влетели вверх. За год дизель в Челябинской области подорожал на 9,76%.

С начала года бензин и дизтопливо по стране в целом подорожали на 8,5%. Для бензина это пока самые высокие темпы роста с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.