08 декабря 2021

В Челябинской области подорожал бензин

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Поездка Алексея Текслера по отремонтированным дорогам. Челябинск, бензин, бензозаправка, автозаправка, бензобак, бензоколонка, а95
Цены на топливо ударяют по бюджету автовладельцев (фото из архива) Фото:

Бензин в Челябинской области за год подорожал почти на 10%. Вслед за бензином подорожало дизельное топливо. Об этом 9 декабря сообщает Челябинскстат.

«Индекс потребительских цен с декабря прошлого года на бензин АИ-92 вырос до 109,57%. За год самый востребованный у автомобилистов бензин АИ-92 подорожал на 9,57%. Бензин автомобильной марки АИ-95 подорожал на 7,46%, АИ-98 — на 8,11%», — следует из данных госстата.

Цены на дизельное топливо также влетели вверх. За год дизель в Челябинской области подорожал на 9,76%.

С начала года бензин и дизтопливо по стране в целом подорожали на 8,5%. Для бензина это пока самые высокие темпы роста с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Бензин в Челябинской области за год подорожал почти на 10%. Вслед за бензином подорожало дизельное топливо. Об этом 9 декабря сообщает Челябинскстат. «Индекс потребительских цен с декабря прошлого года на бензин АИ-92 вырос до 109,57%. За год самый востребованный у автомобилистов бензин АИ-92 подорожал на 9,57%. Бензин автомобильной марки АИ-95 подорожал на 7,46%, АИ-98 — на 8,11%», — следует из данных госстата. Цены на дизельное топливо также влетели вверх. За год дизель в Челябинской области подорожал на 9,76%. С начала года бензин и дизтопливо по стране в целом подорожали на 8,5%. Для бензина это пока самые высокие темпы роста с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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