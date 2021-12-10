Браконьера из Челябинска поймали в курганском заказнике

Челябинец незаконно добыл лося в курганском заказнике Шатровского района (Курганская область). Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает пресс-служба прокуратура Курганской области.
«Прокуратура Шатровского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства, совершенное на особо охраняемой природной территории, с причинением крупного ущерба)», — говорится в сообщении ведомства.
Как установило следствие, 16 октября житель Челябинской области без разрешения на охоту приехал в Шатровский район на автомобиле «Нива». В Шатровском государственном природном заказнике он застрелил лося. Ущерб от незаконной охоты оценивается в 80 тысяч рублей. Материалы уголовного дела рассмотрит мировой судья.
Ранее в Челябинской области были задержаны два браконьера, один из которых оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов. Во время погони нарушители выбросили из машины туши четырех косуль.
Челябинец незаконно добыл лося в курганском заказнике Шатровского района (Курганская область). Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает пресс-служба прокуратура Курганской области. «Прокуратура Шатровского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства, совершенное на особо охраняемой природной территории, с причинением крупного ущерба)», — говорится в сообщении ведомства. Как установило следствие, 16 октября житель Челябинской области без разрешения на охоту приехал в Шатровский район на автомобиле «Нива». В Шатровском государственном природном заказнике он застрелил лося. Ущерб от незаконной охоты оценивается в 80 тысяч рублей. Материалы уголовного дела рассмотрит мировой судья. Ранее в Челябинской области были задержаны два браконьера, один из которых оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов. Во время погони нарушители выбросили из машины туши четырех косуль.