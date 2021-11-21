Под Челябинском экс-силовика задержали с тушами косуль

Браконьеры убили четырех косуль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области задержаны два браконьера, один из которых оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов. Во время погони нарушители выбросили из машины туши четырех косуль, сообщил URA.RU заместитель министра экологии региона Сергей Лавров.

«Ночью 21 ноября егерь охотничьего хозяйства Копейска и представитель федерального госнадзора минэкологии экологии региона в ходе рейда выявили нарушителей, среди которых оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Мужчины незаконно охотились», — пояснил URA.RU Лавров.

Егор и инспектор заметили подозрительный автомобиль и начали преследовать машину. Браконьеров удалось задержать и доставить в отдел полиции.