21 ноября 2021
20 ноября 2021

Под Челябинском экс-силовика задержали с тушами косуль

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Браконьеры убили четырех косуль Фото:

В Челябинской области задержаны два браконьера, один из которых оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов. Во время погони нарушители выбросили из машины туши четырех косуль, сообщил URA.RU заместитель министра экологии региона Сергей Лавров.

«Ночью 21 ноября егерь охотничьего хозяйства Копейска и представитель федерального госнадзора минэкологии экологии региона в ходе рейда выявили нарушителей, среди которых оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Мужчины незаконно охотились», — пояснил URA.RU Лавров.

Егор и инспектор заметили подозрительный автомобиль и начали преследовать машину. Браконьеров удалось задержать и доставить в отдел полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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