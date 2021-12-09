Мэр Перми создал структуру, которая проследит за кустами и травой

В штат МКУ войдет 79 человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин решил создать учреждение, которое будет отвечать за озеленение города, в том числе за содержание кустарников и газонов. Постановление главы города «О создании муниципального казенного учреждения „Городское зеленое строительство“» размещено на сайте мэрии.

«Создать МКУ „Городское зеленое строительство“. Определить основной целью учреждения подготовку посадочного материала для озеленения территории Перми, мониторинг мероприятий по содержанию деревьев, кустарников и газонов на территориях общего пользования», — сказано в постановлении.

Помимо этого, за МКУ будет закреплено содержание обустроенных ландшафтно-рекреационных территорий у городских водоемов и рек. Штатная численность МКУ «Городское зеленое строительство», которое должны зарегистрировать до конца января 2022 года, составит 79 человек.

Сейчас вопросами озеленения территории города занимается МКУ «Пермблагоустройство», также подведомственное администрации Перми. В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, что вновь созданное МКУ получит функционал, который ранее не был прописан в нормативных документах «Пермблагоустройства».