Депутатом бунтующего курганского сельсовета хочет стать стрелок

Кандидат в депутаты работает в ведомственной охране (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стрелок ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ Евгений Иванов примет участие в довыборах депутатов Введенской сельской думы Кетовского района Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. Ранее на публичных слушаниях ни один из жителей села не поддержал муниципальную реформу по объединению районов в округа.

«Иванов Евгений Ерусалович. <…> Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — филиал Федерального государственного предприятия „Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации“ на Южно-Уральской железной дороге, стрелок 1-й Курганской стрелковой команды Челябинского отряда ведомственной охраны», — указано в документе.

На четыре мандата будут претендовать 12 кандидатов. Четверо из них, в том числе и Иванов, представляют «Единую Россию», четверо — ЛДПР, трое — «Справедливую Россию — За правду» и один — партию «Коммунисты России». Довыборы пройдут 19 декабря.

В апреле жители Введенского сельсовета проголосовали против объединения всех поселений в муниципальный округ. По словам депутата гордумы Кургана Ивана Камшилова, который живет в Введенском районе, из более чем 120 участников слушаний никто не поддержал объединение в округ.