09 декабря 2021

В свердловском поселке нашли тела супругов. Дверь была заперта изнутри

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании на улице Челюскинцев, 5м. Екатеринбург, пожарный, задымление, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, кислородный баллон, пожаротушение, Мчс россии
Тела супругов нашли в доме, рядом с которым тушили пожар Фото:

В поселке Баранчинский (Свердловская область) нашли тела супругов. Перед смертью мужчина и женщина закрыли дверь квартиры изнутри. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах. Трупы нашли, когда тушили пожар в доме.

«В поселке Баранчинский Кушвинского городского округа обнаружили тела 49-летнего местного жителя и его 51-летней супруги», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение источника. Инсайдер уверен, что смерть свердловчан не была криминальной.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожар возле дома, где умерли супруги, начался 9 декабря. На место выехали 11 пожарных на четырех специальных машинах. Инсайдер газеты уточнил, что на теле женщины обнаружены незначительные ожоги, а дом семьи был заперт изнутри.

Источник рассказал, что в пожаре умерли десять коз, а также гуси и курицы. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию.

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В поселке Баранчинский (Свердловская область) нашли тела супругов. Перед смертью мужчина и женщина закрыли дверь квартиры изнутри. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах. Трупы нашли, когда тушили пожар в доме. «В поселке Баранчинский Кушвинского городского округа обнаружили тела 49-летнего местного жителя и его 51-летней супруги», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение источника. Инсайдер уверен, что смерть свердловчан не была криминальной. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожар возле дома, где умерли супруги, начался 9 декабря. На место выехали 11 пожарных на четырех специальных машинах. Инсайдер газеты уточнил, что на теле женщины обнаружены незначительные ожоги, а дом семьи был заперт изнутри. Источник рассказал, что в пожаре умерли десять коз, а также гуси и курицы. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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