Тела супругов нашли в доме, рядом с которым тушили пожар Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Баранчинский (Свердловская область) нашли тела супругов. Перед смертью мужчина и женщина закрыли дверь квартиры изнутри. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах. Трупы нашли, когда тушили пожар в доме.

«В поселке Баранчинский Кушвинского городского округа обнаружили тела 49-летнего местного жителя и его 51-летней супруги», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение источника. Инсайдер уверен, что смерть свердловчан не была криминальной.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожар возле дома, где умерли супруги, начался 9 декабря. На место выехали 11 пожарных на четырех специальных машинах. Инсайдер газеты уточнил, что на теле женщины обнаружены незначительные ожоги, а дом семьи был заперт изнутри.

Источник рассказал, что в пожаре умерли десять коз, а также гуси и курицы. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию.