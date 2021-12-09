Источник: энергетики Челябинска год не проводили плановые ремонты

МУП «ЧКТС» нашло деньги только на аварийный ремонт — плановая замена труб тарифом не предусмотрена Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

«Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС») за 2021 год не смогли провести ни одного планового ремонта трубопроводов. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере теплоэнергетики Челябинской области.

«В 2021 году в самой крупной теплосетевой компании Челябинска выполняли замену участков теплотрасс не в рамках планового, а в рамках аварийного ремонта. В первую очередь, это связано с нехваткой денег. В тарифе на 2021 год на эти цели заложили около 900 млн рублей. С учетом протяженности и изношенности сетей, этого хватило только на аварийный ремонт, а также на зарплату, технику, материалы и оплату работы подрядчиков», — рассказал инсайдер.

По данным собеседника, с 2012 года предприятие практически не проводило плановый ремонт сетей в нужном объеме. В 2020 «ЧКТС» установили своего рода рекорд, отремонтировав больше 4 километров труб за счет целевой субсидии. В 2021 власти субсидию на эти цели не выделили. При этом для поддержания сетей в нормальном состоянии требуется замена минимум 4% труб в год — для МУПа это больше 30 километров. В «ЧКТС» не стали комментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что на обновление всех сетей МУПа нужно 70-80 млрд рублей, износ труб составляет порядка 80%. При этом, тарифы у «ЧКТС» на отопление одни из самых низких по сравнению с компаниями других крупных городов Урала. Льготный тариф для населения составляет 1 397 рублей за гигакалорию. Например, в Магнитогорске тариф почти 2 341 рубль, в Кургане — почти 2 095 рублей, в Екатеринбурге минимальный тариф около 1 639 рублей, максимальный — почти 1 889 рублей.