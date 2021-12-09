09 декабря 2021

«Гортранс» Екатеринбурга остался без денег из-за изоляции горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автобус, общественный транспорт, защитная маска, маска на лицо, масочный режим, медицинская маска, вход в масках
Денег нет из-за того, что горожане возраста старше 65 вынужденно остаются дома и не пользуются общественным транспортом Фото:
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Введенная в Свердловской области обязательная самоизоляция для жителей региона старше 65 лет существенно повлияла на работу екатеринбургского «Гортранса». Из-за ограничений резко сократился пассажиропоток и, как следствие, у муниципального предприятия не оказалось средств на повышение зарплат своим сотрудникам. Об этом заявил начальник отдела правового и экономического обеспечения мэрии Вадим Бирюков.

«Из-за указов, в частности, президента [РФ Владимира Путина] и губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева], которые оставили на самоизоляции горожан, бабушек старше 65 лет, в городе упал пассажиропоток. Поэтому предприятие „Гортранс“ испытывает такие трудности с деньгами, с зарплатами на предприятии», — приводит корреспондент URA.RU слова Бирюкова с судебного заседания по иску работников «Гортранса» к организации с требованием перерасчета свои зарплат.

Заседание суда прервалось на перерыв до 24 декабря в связи с необходимостью запроса дополнительных доказательств в пользу истцов. В процессе участвуют истцы в лице водителей автобусов «Гортранса», ответчик в лице представителей «Гортранса» и третьи стороны.

Ранее URA.RU сообщало, что работники предприятия требуют перерасчета зарплат. Они уже обращались в прокуратуру, полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, а также в Всероссийский профсоюз работников автотранспорта.

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Введенная в Свердловской области обязательная самоизоляция для жителей региона старше 65 лет существенно повлияла на работу екатеринбургского «Гортранса». Из-за ограничений резко сократился пассажиропоток и, как следствие, у муниципального предприятия не оказалось средств на повышение зарплат своим сотрудникам. Об этом заявил начальник отдела правового и экономического обеспечения мэрии Вадим Бирюков. «Из-за указов, в частности, президента [РФ Владимира Путина] и губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева], которые оставили на самоизоляции горожан, бабушек старше 65 лет, в городе упал пассажиропоток. Поэтому предприятие „Гортранс“ испытывает такие трудности с деньгами, с зарплатами на предприятии», — приводит корреспондент URA.RU слова Бирюкова с судебного заседания по иску работников «Гортранса» к организации с требованием перерасчета свои зарплат. Заседание суда прервалось на перерыв до 24 декабря в связи с необходимостью запроса дополнительных доказательств в пользу истцов. В процессе участвуют истцы в лице водителей автобусов «Гортранса», ответчик в лице представителей «Гортранса» и третьи стороны. Ранее URA.RU сообщало, что работники предприятия требуют перерасчета зарплат. Они уже обращались в прокуратуру, полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, а также в Всероссийский профсоюз работников автотранспорта.
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