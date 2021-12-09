09 декабря 2021

Курганские власти задумали изменить центральную площадь

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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, площадь ленина, новогодняя елка
Площадь Кургана хотят изменить Фото:

В Кургане власти планируют благоустройство центральной площади. В разработке концепции мэрия просит помощи у курганцев. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана.

«В настоящее время площади им. В.И. Ленина необходимо обновление. Ее нужно привести в соответствие современному облику города, при этом максимально сохраняя объемно-планировочную структуру и функциональное назначение», — говорится в релизе властей.

Мэрия уточняет, что проект площади разрабатывали архитекторы из Ленинградской области, руководил которыми Владимир Гофрат. Открыли площадь имени Ленина в 1967 году. С тех пор объект не менялся.

Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений обратился к представителям профессиональных сообществ. Чиновники просят внести свои предложения по дальнейшему благоустройству центральной площади и принять участие в разработке концепции ее благоустройства. Предложения принимаются до 31 декабря 2022 года.

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В Кургане власти планируют благоустройство центральной площади. В разработке концепции мэрия просит помощи у курганцев. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана. «В настоящее время площади им. В.И. Ленина необходимо обновление. Ее нужно привести в соответствие современному облику города, при этом максимально сохраняя объемно-планировочную структуру и функциональное назначение», — говорится в релизе властей. Мэрия уточняет, что проект площади разрабатывали архитекторы из Ленинградской области, руководил которыми Владимир Гофрат. Открыли площадь имени Ленина в 1967 году. С тех пор объект не менялся. Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений обратился к представителям профессиональных сообществ. Чиновники просят внести свои предложения по дальнейшему благоустройству центральной площади и принять участие в разработке концепции ее благоустройства. Предложения принимаются до 31 декабря 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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