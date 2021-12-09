На самом крупном курганском заводе произошел пожар

На территории Курганского машиностроительного завода 10 декабря загорелись отложения краски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«Поступило сообщение в 12:40. Подразделения [пожарной охраны] прибыли и установили, что на малярном участке одного из цехов произошло возгорание отложений краски в вентиляционных коробах и на стенках окрасочной камеры», — рассказали в пресс-службе.
К тушению пожара привлекли 10 единиц техники и 38 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 13:05, а в 15:09 его потушили.
В августе пожар произошел на заводе сварных конструкций окрасочного конвейера КМЗ. Тогда площадь пожара также составила 30 квадратных метров. Завод, по данным сайта Производитель.рф, является самым крупным предприятием региона.
На территории Курганского машиностроительного завода 10 декабря загорелись отложения краски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Поступило сообщение в 12:40. Подразделения [пожарной охраны] прибыли и установили, что на малярном участке одного из цехов произошло возгорание отложений краски в вентиляционных коробах и на стенках окрасочной камеры», — рассказали в пресс-службе. К тушению пожара привлекли 10 единиц техники и 38 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 13:05, а в 15:09 его потушили. В августе пожар произошел на заводе сварных конструкций окрасочного конвейера КМЗ. Тогда площадь пожара также составила 30 квадратных метров. Завод, по данным сайта Производитель.рф, является самым крупным предприятием региона.