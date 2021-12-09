На самом крупном курганском заводе произошел пожар

Пожар потушили в 15:09 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории Курганского машиностроительного завода 10 декабря загорелись отложения краски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Поступило сообщение в 12:40. Подразделения [пожарной охраны] прибыли и установили, что на малярном участке одного из цехов произошло возгорание отложений краски в вентиляционных коробах и на стенках окрасочной камеры», — рассказали в пресс-службе.

К тушению пожара привлекли 10 единиц техники и 38 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 13:05, а в 15:09 его потушили.

В августе пожар произошел на заводе сварных конструкций окрасочного конвейера КМЗ. Тогда площадь пожара также составила 30 квадратных метров. Завод, по данным сайта Производитель.рф, является самым крупным предприятием региона.