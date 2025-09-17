Автобренд Chery уйдет из России из-за санкций и выхода на биржу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания рассчитывает привлечь около 1,2 млрд долларов
Компания рассчитывает привлечь около 1,2 млрд долларов Фото:

Один из крупнейших китайских автопроизводителей Chery Automobile объявил о планах покинуть российский рынок. Решение связано с намерением компании выйти на биржу Гонконга и необходимостью избежать западных санкций. Об этом сообщает Nikkei.

«Chery Automobile планирует провести листинг на Гонконгской фондовой бирже», — пишет Nikkei. Компания рассчитывает привлечь около 1,2 млрд долларов. Это может стать крупнейшим размещением среди автопроизводителей на этой бирже в 2025 году. Привлеченные средства планируется направить на развитие электромобилей, гибридов и расширение присутствия за пределами Китая. Около 20% средств направят на экспансию на зарубежные рынки.

Chery официально заявила о намерении полностью покинуть российский рынок к 2027 году. Решение связано с необходимостью соответствовать требованиям международных инвесторов и минимизировать риски, связанные с западными санкциями. Также на решение повлиял утилизационный сбор, введенный в России для импортных автомобилей, который существенно снизил рентабельность бизнеса. Компания сообщила о прекращении деятельности в Иране и на Кубе по аналогичным причинам.

Россия была вторым по объему рынком для Chery после Китая. В 2024 году на Россию пришлось 25,5% совокупной выручки компании, а в 2023 году — 17,7%. На конец марта 2025 года у Chery в России было 372 дилерских центра и 687 автосалонов. В апреле российское подразделение Chery начало передачу активов трем неназываемым компаниям. Этот процесс будет завершен к 2027 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из крупнейших китайских автопроизводителей Chery Automobile объявил о планах покинуть российский рынок. Решение связано с намерением компании выйти на биржу Гонконга и необходимостью избежать западных санкций. Об этом сообщает Nikkei. «Chery Automobile планирует провести листинг на Гонконгской фондовой бирже», — пишет Nikkei. Компания рассчитывает привлечь около 1,2 млрд долларов. Это может стать крупнейшим размещением среди автопроизводителей на этой бирже в 2025 году. Привлеченные средства планируется направить на развитие электромобилей, гибридов и расширение присутствия за пределами Китая. Около 20% средств направят на экспансию на зарубежные рынки. Chery официально заявила о намерении полностью покинуть российский рынок к 2027 году. Решение связано с необходимостью соответствовать требованиям международных инвесторов и минимизировать риски, связанные с западными санкциями. Также на решение повлиял утилизационный сбор, введенный в России для импортных автомобилей, который существенно снизил рентабельность бизнеса. Компания сообщила о прекращении деятельности в Иране и на Кубе по аналогичным причинам. Россия была вторым по объему рынком для Chery после Китая. В 2024 году на Россию пришлось 25,5% совокупной выручки компании, а в 2023 году — 17,7%. На конец марта 2025 года у Chery в России было 372 дилерских центра и 687 автосалонов. В апреле российское подразделение Chery начало передачу активов трем неназываемым компаниям. Этот процесс будет завершен к 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...