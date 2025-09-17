Автобренд Chery уйдет из России из-за санкций и выхода на биржу

Один из крупнейших китайских автопроизводителей Chery Automobile объявил о планах покинуть российский рынок. Решение связано с намерением компании выйти на биржу Гонконга и необходимостью избежать западных санкций. Об этом сообщает Nikkei.
«Chery Automobile планирует провести листинг на Гонконгской фондовой бирже», — пишет Nikkei. Компания рассчитывает привлечь около 1,2 млрд долларов. Это может стать крупнейшим размещением среди автопроизводителей на этой бирже в 2025 году. Привлеченные средства планируется направить на развитие электромобилей, гибридов и расширение присутствия за пределами Китая. Около 20% средств направят на экспансию на зарубежные рынки.
Chery официально заявила о намерении полностью покинуть российский рынок к 2027 году. Решение связано с необходимостью соответствовать требованиям международных инвесторов и минимизировать риски, связанные с западными санкциями. Также на решение повлиял утилизационный сбор, введенный в России для импортных автомобилей, который существенно снизил рентабельность бизнеса. Компания сообщила о прекращении деятельности в Иране и на Кубе по аналогичным причинам.
Россия была вторым по объему рынком для Chery после Китая. В 2024 году на Россию пришлось 25,5% совокупной выручки компании, а в 2023 году — 17,7%. На конец марта 2025 года у Chery в России было 372 дилерских центра и 687 автосалонов. В апреле российское подразделение Chery начало передачу активов трем неназываемым компаниям. Этот процесс будет завершен к 2027 году.
