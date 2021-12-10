Источник: Евросоюз введет санкции против ЧВК Вагнера

Евросоюз введет санкции против ЧВК Вагнера 13 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД Евросоюза утвердит 13 декабря санкции против так называемой частной военной компании «Вагнер» (ЧВК Вагнера). Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник в ЕС.

«Министры утвердят санкции по „Группе Вагнер“ за их деятельность в различных странах мира», — приводит РИА «Новости» слова источника. По его словам, в санкционный список планируется добавить как саму ЧВК Вагнера, так и еще три связанные с ней организации и восемь физических лиц. Также министры собираются ввести санкции против Мали «за препятствование переходному периоду».

О готовящихся санкциях против ЧВК Вагнера ранее с Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, организация вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий.