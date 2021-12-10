Источник: Евросоюз введет санкции против ЧВК Вагнера

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Евросоюз введет санкции против ЧВК Вагнера 13 декабря Фото:

МИД Евросоюза утвердит 13 декабря санкции против так называемой частной военной компании «Вагнер» (ЧВК Вагнера). Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник в ЕС.

«Министры утвердят санкции по „Группе Вагнер“ за их деятельность в различных странах мира», — приводит РИА «Новости» слова источника. По его словам, в санкционный список планируется добавить как саму ЧВК Вагнера, так и еще три связанные с ней организации и восемь физических лиц. Также министры собираются ввести санкции против Мали «за препятствование переходному периоду».

О готовящихся санкциях против ЧВК Вагнера ранее с Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, организация вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий.

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МИД Евросоюза утвердит 13 декабря санкции против так называемой частной военной компании «Вагнер» (ЧВК Вагнера). Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник в ЕС. «Министры утвердят санкции по „Группе Вагнер“ за их деятельность в различных странах мира», — приводит РИА «Новости» слова источника. По его словам, в санкционный список планируется добавить как саму ЧВК Вагнера, так и еще три связанные с ней организации и восемь физических лиц. Также министры собираются ввести санкции против Мали «за препятствование переходному периоду». О готовящихся санкциях против ЧВК Вагнера ранее с Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, организация вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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