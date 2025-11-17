Пашет на износ: Игорь Николаев накрутил ценник на предновогодние корпоративы

Игорь Николаев увеличил гонорары за выступления до 5 млн рублей, несмотря на проблемы со здоровьем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Игорь Николаев увеличил стоимость выступлений на новогодних корпоративах до 5 миллионов рублей за 40-минутную программу. Несмотря на проблемы с сердцем, народный артист продолжает интенсивный график выступлений.

«Народный артист с гипертонией 3-й степени решил выжать максимум из предновогоднего сезона: если в сентябре прайс певца был 25–30к евро (около 2,5 млн рублей), то сейчас — уже 5 млн за 40 минут и 10 млн за час», — сообщает telegram-канал Mash. В прайс-лист добавлена опция продления выступления на 20 минут за удвоенную стоимость. Певиц продолжает интенсивные гастроли, несмотря на рекомендации врачей снизить нагрузку.