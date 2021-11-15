Евросоюз введет санкции против ЧВК «Вагнер»

Частная военная компания «Вагнер» может оказаться под действиям санкций Евросоюза за «анонимное и дестабилизирующее вмешательство». Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы „Вагнер“. Она вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий», — приводит слова Ле Дриана ТАСС.
Помимо ЧВК «Вагнер» Совет ЕС рассмотрит введение санкций в отношении властей Мали. Поводом для этого послужила политика государства.
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