Евросоюз введет санкции против ЧВК «Вагнер»

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Представители частной военной компании могут попасть под санкции Евросоюза Фото:

Частная военная компания «Вагнер» может оказаться под действиям санкций Евросоюза за «анонимное и дестабилизирующее вмешательство». Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы „Вагнер“. Она вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий», — приводит слова Ле Дриана ТАСС.

Помимо ЧВК «Вагнер» Совет ЕС рассмотрит введение санкций в отношении властей Мали. Поводом для этого послужила политика государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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