Непривитым жителям ЯНАО разрешили работать

Людмила Нечепуренко отменила требование об отстранении непривитых сотрудников Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

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Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу отменило требование отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Соответствующее распоряжение подписала глава местного ведомства Людмила Нечепуренко.

«Постановляю внести изменения в постановление от 08.10.21 №29. Признать пункт 6.2. утратившим силу с 11.12.21», — сказано в постановлении Роспотребнадзора.

Также был изменен список категорий граждан, которые должны обязательно вакцинироваться. В новый список вошли люди старше 60 лет, медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями. Остальным гражданам вакцинация только рекомендована.