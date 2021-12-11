Непривитым жителям ЯНАО разрешили работать

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Пресс-конференция руководителя управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмилы Нечепуренко. Салехард 31 января 2016, нечепуренко людмила
Людмила Нечепуренко отменила требование об отстранении непривитых сотрудников Фото:
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Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу отменило требование отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Соответствующее распоряжение подписала глава местного ведомства Людмила Нечепуренко.

«Постановляю внести изменения в постановление от 08.10.21 №29. Признать пункт 6.2. утратившим силу с 11.12.21», — сказано в постановлении Роспотребнадзора.

Также был изменен список категорий граждан, которые должны обязательно вакцинироваться. В новый список вошли люди старше 60 лет, медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями. Остальным гражданам вакцинация только рекомендована.

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Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу отменило требование отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Соответствующее распоряжение подписала глава местного ведомства Людмила Нечепуренко. «Постановляю внести изменения в постановление от 08.10.21 №29. Признать пункт 6.2. утратившим силу с 11.12.21», — сказано в постановлении Роспотребнадзора. Также был изменен список категорий граждан, которые должны обязательно вакцинироваться. В новый список вошли люди старше 60 лет, медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями. Остальным гражданам вакцинация только рекомендована.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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