В ПФР объяснили, кому положена сельская надбавка к пенсии

11 декабря 2021 в 22:52 Размер текста - 17 +

Право на сельскую надбавку имеют пенсионеры, которые работали в растениеводстве и животноводстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сельская надбавка к пенсии положена тем, кто отработал в сельской местности не менее 30 лет. С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку будет сохраняться независимо от места проживания пенсионера, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). «После 1992 года право на „сельскую надбавку“ получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. При этом работа может выполняться в организациях, основной вид деятельности которых — сельское хозяйство, или в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, даже если сельское хозяйство — их не основной вид деятельности», — передает издание сообщение ПФР. Ранее в ПФР сообщили, что с 1 января 2022 года трем категориям пенсионеров проиндексируют пенсии. Прибавка ожидает граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Кроме того, повышение выплат произойдет у тех пенсионеров, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в конце лета. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сельская надбавка к пенсии положена тем, кто отработал в сельской местности не менее 30 лет. С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку будет сохраняться независимо от места проживания пенсионера, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). «После 1992 года право на „сельскую надбавку“ получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. При этом работа может выполняться в организациях, основной вид деятельности которых — сельское хозяйство, или в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, даже если сельское хозяйство — их не основной вид деятельности», — передает издание сообщение ПФР. Ранее в ПФР сообщили, что с 1 января 2022 года трем категориям пенсионеров проиндексируют пенсии. Прибавка ожидает граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Кроме того, повышение выплат произойдет у тех пенсионеров, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в конце лета.