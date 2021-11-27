27 ноября 2021

ПФР: в РФ с 1 декабря поднимут пенсии трем категориям пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, бабушки, горсад, парк, женщины, отдых, пенсионеры, осень, старики на лавочке
Пенсионеров с первого декабря ожидает повышение выплат Фото:
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров. Об это сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12 088 рублей 96 копеек, пишет МК.

Кроме того, повышения выплат произойдет у тех пенсионеров, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в конце лета. С первого месяца зимы им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь. Пенсионеры, подавшие документы на перерасчет, также могут ожидать прибавление к пенсии. Также больше начнут получать пенсионеры, которые предоставят документы о 30-летнем стаже работы в сельской местности. Однако в этой надбавке откажут тем, кто не продолжил проживать в селе.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил о том, что Госдума поддержала поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Помимо этого, будет проведена индексация пенсий выше инфляции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...