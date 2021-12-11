Под Саратовом педофил признался в изнасиловании годовалой девочки

Житель Саратовской области признал свою вину по делу об изнасиловании полуторагодовалой дочки своих знакомых. Об этом деле сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по региону.
«На основе собранных по делу доказательств 36-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — пишет пресс-служба СК по региону на своем сайте. Сотрудники полиции также отметили, что мужчина признал свою вину.
По данным следствия, в городе Ершове Саратовской области семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, пустила пожить к себе в квартиру своего знакомого. В ночь с 10 на 11 декабря муж с женой отправились в магазин, оставив пятилетнего сына и полуторогодовалую дочь наедине с мужчиной. Педофил совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Когда семейная пара вернулась домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле.
После увиденного родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Известно, что девочку госпитализировали и сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. Проведение следственных действий продолжается. Следователи СК намерены требовать суд заключить виновного под стражу.
Житель Саратовской области признал свою вину по делу об изнасиловании полуторагодовалой дочки своих знакомых. Об этом деле сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по региону. «На основе собранных по делу доказательств 36-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — пишет пресс-служба СК по региону на своем сайте. Сотрудники полиции также отметили, что мужчина признал свою вину. По данным следствия, в городе Ершове Саратовской области семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, пустила пожить к себе в квартиру своего знакомого. В ночь с 10 на 11 декабря муж с женой отправились в магазин, оставив пятилетнего сына и полуторогодовалую дочь наедине с мужчиной. Педофил совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Когда семейная пара вернулась домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. После увиденного родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Известно, что девочку госпитализировали и сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. Проведение следственных действий продолжается. Следователи СК намерены требовать суд заключить виновного под стражу.