Под Саратовом педофил признался в изнасиловании годовалой девочки

12 декабря 2021 в 02:50 Размер текста - 17 +

В Саратовской области педофил признался в изнасилования полуторагодовалой девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Саратовской области признал свою вину по делу об изнасиловании полуторагодовалой дочки своих знакомых. Об этом деле сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по региону. «На основе собранных по делу доказательств 36-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — пишет пресс-служба СК по региону на своем сайте. Сотрудники полиции также отметили, что мужчина признал свою вину. По данным следствия, в городе Ершове Саратовской области семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, пустила пожить к себе в квартиру своего знакомого. В ночь с 10 на 11 декабря муж с женой отправились в магазин, оставив пятилетнего сына и полуторогодовалую дочь наедине с мужчиной. Педофил совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Когда семейная пара вернулась домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. После увиденного родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Известно, что девочку госпитализировали и сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. Проведение следственных действий продолжается. Следователи СК намерены требовать суд заключить виновного под стражу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Житель Саратовской области признал свою вину по делу об изнасиловании полуторагодовалой дочки своих знакомых. Об этом деле сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по региону. «На основе собранных по делу доказательств 36-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — пишет пресс-служба СК по региону на своем сайте. Сотрудники полиции также отметили, что мужчина признал свою вину. По данным следствия, в городе Ершове Саратовской области семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, пустила пожить к себе в квартиру своего знакомого. В ночь с 10 на 11 декабря муж с женой отправились в магазин, оставив пятилетнего сына и полуторогодовалую дочь наедине с мужчиной. Педофил совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Когда семейная пара вернулась домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. После увиденного родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Известно, что девочку госпитализировали и сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. Проведение следственных действий продолжается. Следователи СК намерены требовать суд заключить виновного под стражу.