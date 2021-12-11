G7 заявила о жестких мерах в случае вторжения РФ на Украинy

12 декабря 2021 в 03:15 Размер текста - 17 +

Q7 объявила о полном единстве по вопросу санкций против РФ в случае военной агрессии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) заявили об «абсолютном единении» в вопросе о жестких мерах противодействия российской агрессии на Украине. Такое заявление было сделано представителем Госдепартамента высокого ранга после первого дня встречи глав МИД стран G7, которая проходит с 11 по 12 декабря в Ливерпуле. «Если они [Россия — прим. URA.RU] решат не идти по этому [дипломатическому — прим. URA.RU] пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — передает заявление представителя Госдепа агентство Reuters. Отмечается, что переговоры министерств иностранных дел G7 были «интенсивными», и надежда на дипломатическое решение вопроса по Украине с Россией еще есть. Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Штольца устроить России «холодный душ». Дипломат выразил надежду, что глава немецкого правительства проявит дипломатическую инициативу, которая позволит «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) заявили об «абсолютном единении» в вопросе о жестких мерах противодействия российской агрессии на Украине. Такое заявление было сделано представителем Госдепартамента высокого ранга после первого дня встречи глав МИД стран G7, которая проходит с 11 по 12 декабря в Ливерпуле. «Если они [Россия — прим. URA.RU] решат не идти по этому [дипломатическому — прим. URA.RU] пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — передает заявление представителя Госдепа агентство Reuters. Отмечается, что переговоры министерств иностранных дел G7 были «интенсивными», и надежда на дипломатическое решение вопроса по Украине с Россией еще есть. Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Штольца устроить России «холодный душ». Дипломат выразил надежду, что глава немецкого правительства проявит дипломатическую инициативу, которая позволит «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса».