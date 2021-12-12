На Reddit позавидовали условиями труда в России. «В отличие от Канады, у русских есть права»

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, профессия, забой, добыча драгоценных камней
Иностранцы считают условия труда и оплаты в России очень хорошими Фото:

Иностранные комментаторы, в том числе из Канады и США всерьез восхитились и позавидовали условиям труда россиян. Такая реакция последовала в ответ на пост одного из пользователей американского портала Reddit, который описал, сколько дней основного отпуска, а также по больничным, беременности и родам дается гражданам России.

«14-дневный отпуск каждые полгода. 21 день для опасных профессий, два месяца для школьных учителей. Если вы увольняетесь, то неиспользованные дни отпуска оплачиваются наличными. Оплата больничных листов обязательна. Большинство компаний предлагают две 100% оплачиваемые недели отпуска по болезни в год после 1 года. Все ночные смены оплачиваются в 1,5 раза больше», — заявил пользователь с ником SlowFlash.

Отдельно он обратил внимание на оплачиваемые дни по беременности, родам, а также на отпуск по уходу за детьми, который может длиться до трех лет у женщин. «Если вы беременны, вы получаете 70 полностью 100% оплачиваемых дней до рождения ребенка и 70 дней после него. Один из родителей может взять 1,5 года отпуска „по уходу за детьми“ и получить 40% зарплаты. Работодателю не разрешается увольнять вас в течение этого времени и сразу после него», — добавил автор поста.

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Иностранные комментаторы, в том числе из Канады и США всерьез восхитились и позавидовали условиям труда россиян. Такая реакция последовала в ответ на пост одного из пользователей американского портала Reddit, который описал, сколько дней основного отпуска, а также по больничным, беременности и родам дается гражданам России. «14-дневный отпуск каждые полгода. 21 день для опасных профессий, два месяца для школьных учителей. Если вы увольняетесь, то неиспользованные дни отпуска оплачиваются наличными. Оплата больничных листов обязательна. Большинство компаний предлагают две 100% оплачиваемые недели отпуска по болезни в год после 1 года. Все ночные смены оплачиваются в 1,5 раза больше», — заявил пользователь с ником SlowFlash. Отдельно он обратил внимание на оплачиваемые дни по беременности, родам, а также на отпуск по уходу за детьми, который может длиться до трех лет у женщин. «Если вы беременны, вы получаете 70 полностью 100% оплачиваемых дней до рождения ребенка и 70 дней после него. Один из родителей может взять 1,5 года отпуска „по уходу за детьми“ и получить 40% зарплаты. Работодателю не разрешается увольнять вас в течение этого времени и сразу после него», — добавил автор поста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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