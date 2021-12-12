Мизулина обвинила Моргенштерна в разрушении РФ по заказу Запада

12 декабря 2021 в 18:55 Размер текста - 17 +

Моргенштерн получает с Запада файл с темами, которые необходимо затрагивать в творчестве, считает Екатерина Мизулина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский рэпер Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в интервью на YouTube канале «А поговорить?». «Есть определенный круг исполнителей, которые постоянно распространяют определенный контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и отрицанием роли СССР во Второй Мировой войне. Дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать в своем творчестве. Об этом писали даже СМИ, что у Моргенштерна есть иностранное финансирование определенного толка. Я читала, что ему целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации», — заявила Мизулина. Сам Моргенштерн иронично отреагировал на слова Мизулиной. В социальных сетях он пожаловался, что теперь его считают еще и иноагентом, и предложил показать файл с инструкциями от Запада. «Дорогие дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает», — написал он в Instagram. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер продает наркотики в интернете. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в интервью на YouTube канале «А поговорить?». «Есть определенный круг исполнителей, которые постоянно распространяют определенный контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и отрицанием роли СССР во Второй Мировой войне. Дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать в своем творчестве. Об этом писали даже СМИ, что у Моргенштерна есть иностранное финансирование определенного толка. Я читала, что ему целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации», — заявила Мизулина. Сам Моргенштерн иронично отреагировал на слова Мизулиной. В социальных сетях он пожаловался, что теперь его считают еще и иноагентом, и предложил показать файл с инструкциями от Запада. «Дорогие дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает», — написал он в Instagram. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер продает наркотики в интернете.