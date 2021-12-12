Глава Забайкалья потребовал вакцинировать жителей по спискам

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации и предложил делать подомовые обходы. В регионе снижаются темпы вакцинации.
«Темы вакцинации снижаются, нам необходимо их восстановить. Прошу рассмотреть самые эффективные и разнообразные методы обеспечения темпов вакцинации. Давайте подомовые обходы делать, что угодно. Надо обеспечить вакцинацию срочно. Сегодня-завтра принять решение», — сказал Александр Осипов на оперативном совещании с правительством Забайкалья, видео опубликовано на официальном интернет-портале региона.
За прошедшие сутки в России коронавирусом заболели 29 929 человек, сообщает «Утро.ру». За время пандемии выявили 10 016 896 случаев коронавируса. За сутки умерли 1 132 пациентов, а вылечились от COVID 31 391 человек.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации и предложил делать подомовые обходы. В регионе снижаются темпы вакцинации. «Темы вакцинации снижаются, нам необходимо их восстановить. Прошу рассмотреть самые эффективные и разнообразные методы обеспечения темпов вакцинации. Давайте подомовые обходы делать, что угодно. Надо обеспечить вакцинацию срочно. Сегодня-завтра принять решение», — сказал Александр Осипов на оперативном совещании с правительством Забайкалья, видео опубликовано на официальном интернет-портале региона. За прошедшие сутки в России коронавирусом заболели 29 929 человек, сообщает «Утро.ру». За время пандемии выявили 10 016 896 случаев коронавируса. За сутки умерли 1 132 пациентов, а вылечились от COVID 31 391 человек.