12 декабря 2021

Глава Забайкалья потребовал вакцинировать жителей по спискам

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Премия ЭИСИ 2019. Москва, осипов александр
Александр Осипов потребовал срочно обеспечить вакцинацию населения Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации и предложил делать подомовые обходы. В регионе снижаются темпы вакцинации.

«Темы вакцинации снижаются, нам необходимо их восстановить. Прошу рассмотреть самые эффективные и разнообразные методы обеспечения темпов вакцинации. Давайте подомовые обходы делать, что угодно. Надо обеспечить вакцинацию срочно. Сегодня-завтра принять решение», — сказал Александр Осипов на оперативном совещании с правительством Забайкалья, видео опубликовано на официальном интернет-портале региона.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заболели 29 929 человек, сообщает «Утро.ру». За время пандемии выявили 10 016 896 случаев коронавируса. За сутки умерли 1 132 пациентов, а вылечились от COVID 31 391 человек.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации и предложил делать подомовые обходы. В регионе снижаются темпы вакцинации. «Темы вакцинации снижаются, нам необходимо их восстановить. Прошу рассмотреть самые эффективные и разнообразные методы обеспечения темпов вакцинации. Давайте подомовые обходы делать, что угодно. Надо обеспечить вакцинацию срочно. Сегодня-завтра принять решение», — сказал Александр Осипов на оперативном совещании с правительством Забайкалья, видео опубликовано на официальном интернет-портале региона. За прошедшие сутки в России коронавирусом заболели 29 929 человек, сообщает «Утро.ру». За время пандемии выявили 10 016 896 случаев коронавируса. За сутки умерли 1 132 пациентов, а вылечились от COVID 31 391 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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