Пермская актриса рассказала о съемках в двух новых сериалах

В сериале «Алиса» актриса сыграла учительницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская актриса театра и кино Надежда Лумпова снимется в двух новых сериалах «Лимитчицы» и «Алиса». О своих планах рассказала сама артистка.

Лумпова сообщила, что премьера обоих сериалов состоится в следущем году. В сериале «Алиса» девушка сыграла учительницу. «Это очень дерзкая, порою бескомпромиссная история, режиссер и сценарист — Наталия Мещанинова», — рассказала актриса 59.ru.

Съемки сериала «Лимитчицы», по словам актрисы, еще продолжаются. Картина будет состоять из 16 серий. «Это история про трех девушек из деревни, которые отправляются работать на фабрику. Начинают городскую жизнь они одинаково, а дальше так по-разному складывается у каждой судьба», — поделилась актриса идеей фильма.

Надежда Лумпова родом из Соликамска. Она известна по ролям в фильмах «Дунай», «Ольга», «Еще один год». Девушку также можно увидеть в московских спектаклях «Машенька», «Месяц в деревне», «Жанна» и многих других.