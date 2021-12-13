Forbes: жители четырех регионов РФ зарабатывают больше москвичей

13 декабря 2021 в 13:32 Размер текста - 17 +

47% жителей Чукотки получает более 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень зарплат в Москве соответствует среднему (100 тыс. руб.) лишь у трети жителей Москвы, по этому показателю ее обгоняют северные регионы. Такое исследование провели аналитики Forbes. «По доле работников с зарплатой от 100 000 рублей Москва вовсе не лидер: ее обгоняет Чукотка, где 47% всех работников зарабатывают больше этой суммы, а также ЯНАО, Ненецкий автономный округ и Магаданская область», — сообщает издание. Аналитики также подчеркивают, что зарплаты выше 100 тысяч в большинстве регионов — редкость. В таких регионах, как Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия и Чечня, зарплаты 99% работников не достигают московского уровня. Ранее депутаты Госдумы приняли решение повысить зарплаты своим помощникам в связи с увеличившейся нагрузкой на парламент, в то время как в России треть жителей страны стала беднее. Среди подавляющего большинства за чертой бедности находятся семьи с детьми. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уровень зарплат в Москве соответствует среднему (100 тыс. руб.) лишь у трети жителей Москвы, по этому показателю ее обгоняют северные регионы. Такое исследование провели аналитики Forbes. «По доле работников с зарплатой от 100 000 рублей Москва вовсе не лидер: ее обгоняет Чукотка, где 47% всех работников зарабатывают больше этой суммы, а также ЯНАО, Ненецкий автономный округ и Магаданская область», — сообщает издание. Аналитики также подчеркивают, что зарплаты выше 100 тысяч в большинстве регионов — редкость. В таких регионах, как Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия и Чечня, зарплаты 99% работников не достигают московского уровня. Ранее депутаты Госдумы приняли решение повысить зарплаты своим помощникам в связи с увеличившейся нагрузкой на парламент, в то время как в России треть жителей страны стала беднее. Среди подавляющего большинства за чертой бедности находятся семьи с детьми.