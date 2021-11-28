Аналитики ВШЭ: треть россиян стали беднее

Трудовые доходы россиян в некорпоративном секторе, на который приходится минимум 30% всех работающих россиян, сократились почти на 20% по сравнению с выплатами до пандемии коронавируса в 2019 году. Об этом сообщают эксперты по мониторингу Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
«Если в среднем реальные доходы населения уже по итогам первого полугодия 2021 года почти достигли доковидного уровня. А по итогам третьего квартала превысили его, то доходы в некорпоративном секторе после второго квартала 2021 года оказались на 18% ниже в реальном выражении, чем за второй квартал допандемийного 2019 года», — передает РБК со ссылкой на исследование.
При этом отмечается, что в целом доходы все же начали расти благодаря увеличению зарплат и соцвыплатам. Отмечается, что по итогам третьего квартала 2021 года реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с тем же кварталом 2020 года.
Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котюков рассказал о том, что большинство бедных граждан РФ — семьи с детьми. Во Всемирном банке заявили о росте глобальной нищеты из-за эпидемии коронавируса, передает Царьград.
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