Депутаты Госдумы повысят зарплаты своим помощникам до 387 тысяч

09 декабря 2021 в 05:40 Размер текста - 17 +

В Госдуме увеличат зарплаты помощникам депутатов в связи с большой нагрузкой на парламент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы приняли решение повысить зарплаты своим помощникам с 300 тысяч до 387 тысяч в связи с увеличившейся нагрузкой на парламент. Об этом написано в тексте документа, размещенного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной Думы в регионах и повышаются требования к ее качеству», — написано в пояснительной записке к проекту федерального закона. Авторы инициативы напоминают, что в поправках к конституции РФ были прописаны дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усилены возможности парламентского контроля, что в совокупности расширяет полномочия депутатов Государственной думы и сенаторов. Авторы документа утверждают, что для осуществления конституционных полномочий депутатам и сенаторам требуются высококвалифицированные помощники. В связи с этим в документе отмечено, что «с учетом того, что депутат Государственной думы, сенатор Российской Федерации может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту, для обеспечения оплаты труда законопроектом предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты труда помощников». В то же время депутат Госдумы Николай Коломейцев в разговоре с URA.RU заявил, что около 70% россиян недовольны своими доходами. По его мнению, большая часть россиян живет на 20 тысяч рублей и без премий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы приняли решение повысить зарплаты своим помощникам с 300 тысяч до 387 тысяч в связи с увеличившейся нагрузкой на парламент. Об этом написано в тексте документа, размещенного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной Думы в регионах и повышаются требования к ее качеству», — написано в пояснительной записке к проекту федерального закона. Авторы инициативы напоминают, что в поправках к конституции РФ были прописаны дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усилены возможности парламентского контроля, что в совокупности расширяет полномочия депутатов Государственной думы и сенаторов. Авторы документа утверждают, что для осуществления конституционных полномочий депутатам и сенаторам требуются высококвалифицированные помощники. В связи с этим в документе отмечено, что «с учетом того, что депутат Государственной думы, сенатор Российской Федерации может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту, для обеспечения оплаты труда законопроектом предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты труда помощников». В то же время депутат Госдумы Николай Коломейцев в разговоре с URA.RU заявил, что около 70% россиян недовольны своими доходами. По его мнению, большая часть россиян живет на 20 тысяч рублей и без премий.