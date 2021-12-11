11 декабря 2021
10 декабря 2021

Начальник курганского вокзала вывозил снег, которого не было

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, поезда, зима, жд вокзал
Начальник вокзала в Курганской области стал фигурантом уголовного дела Фото:

Начальника районного железнодорожного вокзала в Курганской области заподозрили в мошенничестве. Он якобы только по бумагам вывозил снег с вокзального комплекса. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, в 2017-2019 начальник вокзала вносил в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о погрузке и вывозе снега с вокзального комплекса по договорам, заключенным им с одним из местных предпринимателей. При этом фактически предпринимателем работы по погрузке и вывозу снега с вокзального комплекса не производились», — говорится в релизе силового ведомства.

Акты выполненных работ директор вокзала, по версии следствия, передавал в региональную дирекцию железнодорожных вокзалов. Сумма составила более 270 тысяч рублей. В отношении руководителя вокзала возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» (ч.3 ст. 159 УК РФ).

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Начальника районного железнодорожного вокзала в Курганской области заподозрили в мошенничестве. Он якобы только по бумагам вывозил снег с вокзального комплекса. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «По данным следствия, в 2017-2019 начальник вокзала вносил в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о погрузке и вывозе снега с вокзального комплекса по договорам, заключенным им с одним из местных предпринимателей. При этом фактически предпринимателем работы по погрузке и вывозу снега с вокзального комплекса не производились», — говорится в релизе силового ведомства. Акты выполненных работ директор вокзала, по версии следствия, передавал в региональную дирекцию железнодорожных вокзалов. Сумма составила более 270 тысяч рублей. В отношении руководителя вокзала возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» (ч.3 ст. 159 УК РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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