Начальник курганского вокзала вывозил снег, которого не было

Начальник вокзала в Курганской области стал фигурантом уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальника районного железнодорожного вокзала в Курганской области заподозрили в мошенничестве. Он якобы только по бумагам вывозил снег с вокзального комплекса. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, в 2017-2019 начальник вокзала вносил в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о погрузке и вывозе снега с вокзального комплекса по договорам, заключенным им с одним из местных предпринимателей. При этом фактически предпринимателем работы по погрузке и вывозу снега с вокзального комплекса не производились», — говорится в релизе силового ведомства.

Акты выполненных работ директор вокзала, по версии следствия, передавал в региональную дирекцию железнодорожных вокзалов. Сумма составила более 270 тысяч рублей. В отношении руководителя вокзала возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» (ч.3 ст. 159 УК РФ).