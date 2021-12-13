Суд лишил москвича жилья из-за незаконной перепланировки

13 декабря 2021 в 19:48 Размер текста - 17 +

Суд принял сторону Миосжилинспекции в споре с жителем столицы, который устроил незаконную перепланировку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бутырский районный суд постановил продать квартиру москвича, который снес часть несущей стены у себя дома. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы. «Исчерпав все возможные рычаги административного воздействия на злостного нарушителя, Мосжилинспекция прибегла к крайней мере — обращению в суд с иском о продаже квартиры с публичных торгов, т. е. лишении прав собственности… Решение суда вступило в силу, исполнительный лист будет передан в Федеральную службу судебных приставов», — говорится в сообщении. Уточняется, что на решающее заседание суда хозяин квартиры не пришел. По данным администрации города, три года назад житель дома по Дмитровскому шоссе провел незаконную перепланировку. Он снес два участка несущей стены, объединив кухню и комнату, а ванную — с туалетом. Мосжилинспекция выдавала мужчине предписания о восстановлении стен, подавала на него в суд, суд его штрафовал. Но ничего не помогло. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бутырский районный суд постановил продать квартиру москвича, который снес часть несущей стены у себя дома. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы. «Исчерпав все возможные рычаги административного воздействия на злостного нарушителя, Мосжилинспекция прибегла к крайней мере — обращению в суд с иском о продаже квартиры с публичных торгов, т. е. лишении прав собственности… Решение суда вступило в силу, исполнительный лист будет передан в Федеральную службу судебных приставов», — говорится в сообщении. Уточняется, что на решающее заседание суда хозяин квартиры не пришел. По данным администрации города, три года назад житель дома по Дмитровскому шоссе провел незаконную перепланировку. Он снес два участка несущей стены, объединив кухню и комнату, а ванную — с туалетом. Мосжилинспекция выдавала мужчине предписания о восстановлении стен, подавала на него в суд, суд его штрафовал. Но ничего не помогло.