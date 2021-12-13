Иммунолог заявил о снижении эффективности маски против «Омикрона»

14 декабря 2021 в 01:07 Размер текста - 17 +

Из-за новых штаммов защитные маски теряют в эффективности так же, как и вакцины против COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» снижают эффективность защитной маски, поскольку при них человек выделяет больше вирусных частиц. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Вирусовыделение на единицу времени больше у „Дельты“ и „Омикрона“. Больше вирусных частиц выделяется, соответственно меньше нужно водяных капелек. Они вступают в большую единицу объема, даже без чихания и кашля. Маска задерживает водяные капельки. Она гораздо меньше задерживает сухие частицы в воздухе. Они как раз более мелкие и прекрасно проникают через поры», — объяснил Николай Крючков. Иммунолог отметил, что из-за новых штаммов средства индивидуальной защиты теряют в эффективности также, как и вакцины против COVID-19. «Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска. Поэтому да, с „Омикроном“ и „Дельтой“ все-таки похуже маски работают. Особенно с „Омикроном“», — добавил специалист. Главврач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко в беседе с URA.RU отметила, что россияне стали безответственнее относится к защитным маскам. «Все устали от них, поэтому сейчас говорить о том, что мы индивидуально защищаемся, это профанация. Несомненно, маски все равно свою роль играют, это преграда. Можно долго дискутировать на эту тему, но когда у тебя входные ворота закрыты, то вирусная нагрузка, даже если она тебя окружает, минимальная», — подчеркнула собеседница агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» снижают эффективность защитной маски, поскольку при них человек выделяет больше вирусных частиц. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Вирусовыделение на единицу времени больше у „Дельты“ и „Омикрона“. Больше вирусных частиц выделяется, соответственно меньше нужно водяных капелек. Они вступают в большую единицу объема, даже без чихания и кашля. Маска задерживает водяные капельки. Она гораздо меньше задерживает сухие частицы в воздухе. Они как раз более мелкие и прекрасно проникают через поры», — объяснил Николай Крючков. Иммунолог отметил, что из-за новых штаммов средства индивидуальной защиты теряют в эффективности также, как и вакцины против COVID-19. «Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска. Поэтому да, с „Омикроном“ и „Дельтой“ все-таки похуже маски работают. Особенно с „Омикроном“», — добавил специалист. Главврач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко в беседе с URA.RU отметила, что россияне стали безответственнее относится к защитным маскам. «Все устали от них, поэтому сейчас говорить о том, что мы индивидуально защищаемся, это профанация. Несомненно, маски все равно свою роль играют, это преграда. Можно долго дискутировать на эту тему, но когда у тебя входные ворота закрыты, то вирусная нагрузка, даже если она тебя окружает, минимальная», — подчеркнула собеседница агентства.