Власти ЯНАО открыли три зимника

Зимники были открыты в Пуровском, Приуральском и Красноселькупском районах ЯНАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти ЯНАО сообщают об открытии трех зимних дорог к отдаленным селам и поселкам в регионе. Как сообщается в группе администрации Пуровского района в соцсети «ВКонтакте», в частности, был открыт зимник до села Халясавэй.

«Этого события ждали все жители села: зимник соединяет Халясавэй с городами и поселениями. Протяженность временной дороги 63,5 километра. Пока разрешен проезд техники с массой до 10 тонн. В последующем по зимнику смогут передвигаться машины до 40 тонн, все будет зависеть от погодных условий и толщины льда», — говорится в сообщении районной администрации.

Помимо этого, был открыт зимник Аксарка—Белоярск в Приуральском районе ЯНАО, где разрешено движение полноприводных автомобилей массой до 5 тонн. Протяженность дороги составит 46 км, и на ней уже работают пассажирские перевозки. Также открыт проезд по зимней автодороге Коротчаево—Красноселькуп в Красноселькупском районе для всех полноприводных автомобилей массой до 25 тон.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО готовят к открытию зимние трассы Коротчаево—Красноселькуп, Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги и Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале. Для их открытия необходимо дождаться достаточной толщины льда, так как большая часть дороги проходит по руслу рек.