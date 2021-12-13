Победители «Зарницы» получили в качестве подарка учебные магазины к АК-74 и патроны (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане победителям соревнований среди школьников «Зарница IT» вручили, в том числе, учебные магазины и патроны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского Дома молодежи, представители которого организовали соревнования вместе с мэрией и молодежной организацией «XXI ВЕК».

«Победителям соревнований вручили учебные магазины и патроны для проведения уроков безопасности жизнедеятельности в школах. Помимо этого они смогут тренироваться и готовиться к виду соревнований „оснащение магазина автомата“», — рассказали в пресс-службе.

В военно-патриотических соревнованиях «Зарница IT» участвовали команды младшей, средней и старшей возрастной группы из образовательных организаций Кургана. Школьники соревновались в сборке и разборке автомата и оснащении его магазина, ориентировании на местности, стрельбе в электронном тире и прошли тест по Великой Отечественной войне. В младшей группе победила команда школы №42, в средней — ученики школы №5, в старшей — команда гимназии № 30.

Учебные магазины с патронами вручили победителям соревнований Фото: Курганский Дом молодежи