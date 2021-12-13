В Ноябрьске пенсионер ранил из пистолета молодого оппонента

60-летний житель Ноябрьска выстрелил пострадавшему в бедро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ноябрьска в ЯНАО в ходе ссоры получил огнестрельное ранение бедра. Как сообщили URA.RU в городской станции скорой помощи, мужчине была оказана необходимая помощь.

«Бригада скорой помощи оказала необходимую помощь жителю Ноябрьска с огнестрельным ранением бедра», — сообщили URA.RU медики. Ранение молодой человек получил в ссоре с 60-летним знакомым. По словам раненого, пожилой мужчина решил проучить его и выстрелил в ногу, сообщает «Ноябрьск 24».

URA.RU обратилось в УМВД по ЯНАО за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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