13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Ноябрьске пенсионер ранил из пистолета молодого оппонента

© Служба новостей «URA.RU»
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60-летний житель Ноябрьска выстрелил пострадавшему в бедро Фото:

Житель Ноябрьска в ЯНАО в ходе ссоры получил огнестрельное ранение бедра. Как сообщили URA.RU в городской станции скорой помощи, мужчине была оказана необходимая помощь.

«Бригада скорой помощи оказала необходимую помощь жителю Ноябрьска с огнестрельным ранением бедра», — сообщили URA.RU медики. Ранение молодой человек получил в ссоре с 60-летним знакомым. По словам раненого, пожилой мужчина решил проучить его и выстрелил в ногу, сообщает «Ноябрьск 24».

URA.RU обратилось в УМВД по ЯНАО за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о драке в Губкинском, где, по одной из версий, был использован нож. Владелец оружия отрицает этот факт и просит показать запись с видеокамер. Причиной потасовки стали угрозы, заявил другой участник драки.

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Житель Ноябрьска в ЯНАО в ходе ссоры получил огнестрельное ранение бедра. Как сообщили URA.RU в городской станции скорой помощи, мужчине была оказана необходимая помощь. «Бригада скорой помощи оказала необходимую помощь жителю Ноябрьска с огнестрельным ранением бедра», — сообщили URA.RU медики. Ранение молодой человек получил в ссоре с 60-летним знакомым. По словам раненого, пожилой мужчина решил проучить его и выстрелил в ногу, сообщает «Ноябрьск 24». URA.RU обратилось в УМВД по ЯНАО за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о драке в Губкинском, где, по одной из версий, был использован нож. Владелец оружия отрицает этот факт и просит показать запись с видеокамер. Причиной потасовки стали угрозы, заявил другой участник драки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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