11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

Жители города ЯНАО устроили драку с применением оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Полиция проводит расследование на месте драки в Губкинском Фото:

В городе Губкинский (ЯНАО) жители устроили драку в сетевом магазине «Магнит» в ходе которой появился нож. Как сообщается в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте», причиной конфликта стали угрозы одной из сторон.

«Постоянно поступали в мой адрес угрозы. Хотел человек развести меня с моей супругой. Угрожал, чтобы я от нее отстал, вызывал меня на разборки. Приехал я сюда на разборки в 12-й „Магнит“. Он здесь стоял, я прыгнул на него, выбил у него нож, ударил его пару раз», — сообщает участник драки в видеоролике.

Участников драки остановили работники магазина, после чего на место прибыли сотрудники полиции. Участник драки поранил руку, когда выбивал оружие у жителя, но владелец оружия отрицает версию с применением холодного оружия. Второй участник драки просит проверить камеры видеонаблюдения, которые, по его мнению, должны показать, что он не использовал нож.

Агентство обратилось в УМВД ЯНАО за получением комментария. Ответа на момент публикации не поступило.

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В городе Губкинский (ЯНАО) жители устроили драку в сетевом магазине «Магнит» в ходе которой появился нож. Как сообщается в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте», причиной конфликта стали угрозы одной из сторон. «Постоянно поступали в мой адрес угрозы. Хотел человек развести меня с моей супругой. Угрожал, чтобы я от нее отстал, вызывал меня на разборки. Приехал я сюда на разборки в 12-й „Магнит“. Он здесь стоял, я прыгнул на него, выбил у него нож, ударил его пару раз», — сообщает участник драки в видеоролике. Участников драки остановили работники магазина, после чего на место прибыли сотрудники полиции. Участник драки поранил руку, когда выбивал оружие у жителя, но владелец оружия отрицает версию с применением холодного оружия. Второй участник драки просит проверить камеры видеонаблюдения, которые, по его мнению, должны показать, что он не использовал нож. Агентство обратилось в УМВД ЯНАО за получением комментария. Ответа на момент публикации не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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