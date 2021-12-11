Жители города ЯНАО устроили драку с применением оружия

13 декабря 2021 в 16:39 Размер текста - 17 +

Полиция проводит расследование на месте драки в Губкинском Фото: Владимир Андреев © URA.RU В городе Губкинский (ЯНАО) жители устроили драку в сетевом магазине «Магнит» в ходе которой появился нож. Как сообщается в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте», причиной конфликта стали угрозы одной из сторон. «Постоянно поступали в мой адрес угрозы. Хотел человек развести меня с моей супругой. Угрожал, чтобы я от нее отстал, вызывал меня на разборки. Приехал я сюда на разборки в 12-й „Магнит“. Он здесь стоял, я прыгнул на него, выбил у него нож, ударил его пару раз», — сообщает участник драки в видеоролике. Участников драки остановили работники магазина, после чего на место прибыли сотрудники полиции. Участник драки поранил руку, когда выбивал оружие у жителя, но владелец оружия отрицает версию с применением холодного оружия. Второй участник драки просит проверить камеры видеонаблюдения, которые, по его мнению, должны показать, что он не использовал нож. Агентство обратилось в УМВД ЯНАО за получением комментария. Ответа на момент публикации не поступило. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городе Губкинский (ЯНАО) жители устроили драку в сетевом магазине «Магнит» в ходе которой появился нож. Как сообщается в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте», причиной конфликта стали угрозы одной из сторон. «Постоянно поступали в мой адрес угрозы. Хотел человек развести меня с моей супругой. Угрожал, чтобы я от нее отстал, вызывал меня на разборки. Приехал я сюда на разборки в 12-й „Магнит“. Он здесь стоял, я прыгнул на него, выбил у него нож, ударил его пару раз», — сообщает участник драки в видеоролике. Участников драки остановили работники магазина, после чего на место прибыли сотрудники полиции. Участник драки поранил руку, когда выбивал оружие у жителя, но владелец оружия отрицает версию с применением холодного оружия. Второй участник драки просит проверить камеры видеонаблюдения, которые, по его мнению, должны показать, что он не использовал нож. Агентство обратилось в УМВД ЯНАО за получением комментария. Ответа на момент публикации не поступило.