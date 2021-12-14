Российскую вакцину «Спутник V» адаптировали под «Омикрон»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина Спутник Лайт. Челябинск, ампула, эпидемия, укол, шприц, вакцинация, инъекция, коронавирус, covid, ковид, пандемия, вакцина от коронавируса, спутник лайт, вакцинирование
Данные об эффективности вакцины «Спутник V» против «Омикрона» могут быть получены уже на следующей неделе Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена — вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут. Данные об эффективности вакцины „Спутник V“ против штамма коронавируса „Омикрон“ могут быть получены уже на следующей неделе», — сказал Гинцбург в эфире телеканал «Россия 24».

Ранее американская компания Johnson & Johnson объявила о разработке вакцины от «Омикрона». 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что проверка эффективности вакцин от «омикрон»-штамма займет около трех недель, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена — вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут. Данные об эффективности вакцины „Спутник V“ против штамма коронавируса „Омикрон“ могут быть получены уже на следующей неделе», — сказал Гинцбург в эфире телеканал «Россия 24». Ранее американская компания Johnson & Johnson объявила о разработке вакцины от «Омикрона». 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что проверка эффективности вакцин от «омикрон»-штамма займет около трех недель, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...