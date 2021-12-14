Российскую вакцину «Спутник V» адаптировали под «Омикрон»

Данные об эффективности вакцины «Спутник V» против «Омикрона» могут быть получены уже на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена — вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут. Данные об эффективности вакцины „Спутник V“ против штамма коронавируса „Омикрон“ могут быть получены уже на следующей неделе», — сказал Гинцбург в эфире телеканал «Россия 24».

Ранее американская компания Johnson & Johnson объявила о разработке вакцины от «Омикрона». 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что проверка эффективности вакцин от «омикрон»-штамма займет около трех недель, пишет RT.