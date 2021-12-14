Российскую вакцину «Спутник V» адаптировали под «Омикрон»

Российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена — вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут. Данные об эффективности вакцины „Спутник V“ против штамма коронавируса „Омикрон“ могут быть получены уже на следующей неделе», — сказал Гинцбург в эфире телеканал «Россия 24».
Ранее американская компания Johnson & Johnson объявила о разработке вакцины от «Омикрона». 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что проверка эффективности вакцин от «омикрон»-штамма займет около трех недель, пишет RT.
Российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена — вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут. Данные об эффективности вакцины „Спутник V“ против штамма коронавируса „Омикрон“ могут быть получены уже на следующей неделе», — сказал Гинцбург в эфире телеканал «Россия 24». Ранее американская компания Johnson & Johnson объявила о разработке вакцины от «Омикрона». 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что проверка эффективности вакцин от «омикрон»-штамма займет около трех недель, пишет RT.