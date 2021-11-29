Johnson & Johnson объявила о разработке вакцины от «омикрона»

Американская компания Johnson & Johnson, занимающаяся производством лекарственных препаратов и санитарно-гигиенических товаров, объявила о начале разработки вакцины от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил глобальный руководитель отдела научных исследований и разработок компании Матай Мэммен.
«Мы начали работать над моделированием и разработкой новой вакцины против «омикрона», и мы при необходимости быстро перейдем к стадии клинических испытаний. Мы в сотрудничестве с учеными ЮАР и других стран проверяем эффективность уже имеющихся вакцин против штамма «омикрон», — передает «Интерфакс» слова Мэммена.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что вакцина от штамма «омикрон» будет произведена уже в феврале 2022 года. Впервые ученые выявили новый штамм коронавируса в ряде стран Южной Африки, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что глобальный риск от штамма «омикрон» очень высок, отмечает телеканал 360.
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