Johnson & Johnson объявила о разработке вакцины от «омикрона»

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Johnson & Johnson, при необходимости, готовы быстро перейти к клиническим испытаниям вакцины от штамма «омикрон» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson, занимающаяся производством лекарственных препаратов и санитарно-гигиенических товаров, объявила о начале разработки вакцины от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил глобальный руководитель отдела научных исследований и разработок компании Матай Мэммен.

«Мы начали работать над моделированием и разработкой новой вакцины против «омикрона», и мы при необходимости быстро перейдем к стадии клинических испытаний. Мы в сотрудничестве с учеными ЮАР и других стран проверяем эффективность уже имеющихся вакцин против штамма «омикрон», — передает «Интерфакс» слова Мэммена.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что вакцина от штамма «омикрон» будет произведена уже в феврале 2022 года. Впервые ученые выявили новый штамм коронавируса в ряде стран Южной Африки, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что глобальный риск от штамма «омикрон» очень высок, отмечает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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