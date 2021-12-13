13 декабря 2021

Депутат упрекнул мэрию Перми в дискриминации жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, снег, уборка снега, автобус, остановка автобусная
Сегодня павильоны есть только на 70% остановочных пунктов (порядка 800 из 1154) Фото:

Администрация Перми планирует заключить концессионное соглашения с АО «ЭР-телеком холдинг» на установку 126 новых остановочных павильонов. Об этом 14 декабря заявил начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин на заседании комитета гордумы. В ответ депутат Эдуард Мирзамухаметов обвинил администрацию в попытке разделить пермяков «на элитных и не очень».

«Остановки планируются к размещению в центральной части города, а также на основных улично-дорожных магистралях, прилегающих к центральной части, — отметил Путин. — Они будут оснащены табло с временем прибытия транспорта, видеонаблюдением, тревожной кнопкой, интерактивной панелью, позволяющей спланировать маршрут».

В остальные районы Перми «Эр-телеком», по словам Путина, заходить не готов. Однако по условиям соглашения он должен будет перенести туда 100 уже существующих в центре города остановки. «Если б/у остановки перенести в отдаленные районы, получается деление пассажиров на элитных и не очень», — заявил депутат-перевозчик Мирзамухаметов.

Председатель комитета по экономразвитию Арсен Болквадзе напомнил, что задача перед мэрией была другая: оснастить уже существующие остановки информацией о маршрутах и времени прибытия транспорта. А в итоге власти обещают новые остановки «и то только в центре». Путин ответил ему, что в бюджете не предусмотрены расходы на оборудование остановок информационными табло. А в ситуации, когда выбор стоит между крышей над головой и ее отсутствием, о разделении говорить не приходится.

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Администрация Перми планирует заключить концессионное соглашения с АО «ЭР-телеком холдинг» на установку 126 новых остановочных павильонов. Об этом 14 декабря заявил начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин на заседании комитета гордумы. В ответ депутат Эдуард Мирзамухаметов обвинил администрацию в попытке разделить пермяков «на элитных и не очень». «Остановки планируются к размещению в центральной части города, а также на основных улично-дорожных магистралях, прилегающих к центральной части, — отметил Путин. — Они будут оснащены табло с временем прибытия транспорта, видеонаблюдением, тревожной кнопкой, интерактивной панелью, позволяющей спланировать маршрут». В остальные районы Перми «Эр-телеком», по словам Путина, заходить не готов. Однако по условиям соглашения он должен будет перенести туда 100 уже существующих в центре города остановки. «Если б/у остановки перенести в отдаленные районы, получается деление пассажиров на элитных и не очень», — заявил депутат-перевозчик Мирзамухаметов. Председатель комитета по экономразвитию Арсен Болквадзе напомнил, что задача перед мэрией была другая: оснастить уже существующие остановки информацией о маршрутах и времени прибытия транспорта. А в итоге власти обещают новые остановки «и то только в центре». Путин ответил ему, что в бюджете не предусмотрены расходы на оборудование остановок информационными табло. А в ситуации, когда выбор стоит между крышей над головой и ее отсутствием, о разделении говорить не приходится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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