В совете при Путине объяснили, как на Украине развивают русофобию

14 декабря 2021 в 18:29 Размер текста - 17 +

52% опрошенных россиян относятся к украинскому народу, как к братскому Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Социологические опросы, проведенные в России и на Украине, в котором 52% россиян назвали украинцев братским народом, а 72% опрошенных граждан Украины считают РФ враждебной страной, говорят о сильном накачивании общества русофобскими настроениями. Власти добились этого, демонизируя Россию и сокращая образование на русском языке. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 52% опрошенных россиян относятся к украинскому народу, как к братскому. 32% относятся к Украине нейтрально и лишь 11% респондентов считают украинцев враждебным к РФ народом. Было опрошено 1600 россиян. Тем временем на Украине был выпущен опрос социологической группой «Рейтинг». Согласно его результатам, 72% респондентов считают Россию враждебной страной, только 12% — союзной. В опросе приняло участие 2500 украинских респондентов. «Россияне проводят четкую грань между братским украинским народом, с которым связана общая история, общие радости, горести и надежды, и агрессивной украинской властью, которая, начиная с 2014 года после государственного переворота, взяла курс на агрессивную русофобию, демонизацию России, дискриминацию русских, живущих в стране, сокращение образования на русском языке, русскоязычных СМИ. Тем не менее россияне сохраняют надежду на то, что украинский народ изберет цивилизованную власть», — сказал URA.RU Александр Брод. Главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко в беседе с URA.RU предположил, что ситуация с отношением украинцев к россиянам может поменяться при нескольких условиях. «Здесь два варианта: либо когда Украина погрузится в масштабный политико-экономический кризис, и просто произойдет смена власти от того, что люди не могут жить по-старому. А второе, это надо более активно работать с украинским медиапространством, адресуя необходимые сообщения нашей политики конкретно простым гражданам», — отметил он. Член СПЧ Брод также считает, что в украинском обществе есть граждане, которые не поддаются антироссийской пропаганде. «Украинская антироссийская пропаганда добилась печальных результатов, зомбировав украинское общество, накачав его русофобией. Однако в украинском обществе еще сохраняются здравые силы, которые видят абсурдность и недопустимость происходящего и надеются на перемены», — заключил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Социологические опросы, проведенные в России и на Украине, в котором 52% россиян назвали украинцев братским народом, а 72% опрошенных граждан Украины считают РФ враждебной страной, говорят о сильном накачивании общества русофобскими настроениями. Власти добились этого, демонизируя Россию и сокращая образование на русском языке. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 52% опрошенных россиян относятся к украинскому народу, как к братскому. 32% относятся к Украине нейтрально и лишь 11% респондентов считают украинцев враждебным к РФ народом. Было опрошено 1600 россиян. Тем временем на Украине был выпущен опрос социологической группой «Рейтинг». Согласно его результатам, 72% респондентов считают Россию враждебной страной, только 12% — союзной. В опросе приняло участие 2500 украинских респондентов. «Россияне проводят четкую грань между братским украинским народом, с которым связана общая история, общие радости, горести и надежды, и агрессивной украинской властью, которая, начиная с 2014 года после государственного переворота, взяла курс на агрессивную русофобию, демонизацию России, дискриминацию русских, живущих в стране, сокращение образования на русском языке, русскоязычных СМИ. Тем не менее россияне сохраняют надежду на то, что украинский народ изберет цивилизованную власть», — сказал URA.RU Александр Брод. Главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко в беседе с URA.RU предположил, что ситуация с отношением украинцев к россиянам может поменяться при нескольких условиях. «Здесь два варианта: либо когда Украина погрузится в масштабный политико-экономический кризис, и просто произойдет смена власти от того, что люди не могут жить по-старому. А второе, это надо более активно работать с украинским медиапространством, адресуя необходимые сообщения нашей политики конкретно простым гражданам», — отметил он. Член СПЧ Брод также считает, что в украинском обществе есть граждане, которые не поддаются антироссийской пропаганде. «Украинская антироссийская пропаганда добилась печальных результатов, зомбировав украинское общество, накачав его русофобией. Однако в украинском обществе еще сохраняются здравые силы, которые видят абсурдность и недопустимость происходящего и надеются на перемены», — заключил он.