13 декабря 2021

Куратора торговли Екатеринбурга вызвали из отпуска, чтобы уволить. Преемник уже определен

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет против грязи. Екатеринбург , пикет, мэрия, администрация, одиночный
Наталья Фирстова работает в мэрии со времен старой городской команды Фото:

Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку Наталья Фирстова уходит в отставку, сообщил источник URA.RU в муниципальной власти. По его словам, об этом Фирстова 14 декабря проинформировала своих подчиненных.

Что именно послужило поводом для кадрового решения, доподлинно не известно. В конце ноября URA.RU писало, что у силовых структур возникли вопросы к изменениям в схемах размещения киосков. По последним неофициальным данным, претензии были якобы и у Федеральной антимонопольной службы. После этих событий Фирстова, как рассказывали другие собеседники URA.RU, ушла на двухнедельный отдых.

«Но в один из дней на неделе с 6 по 10 декабря Наталью Витальевну попросили прийти на работу — чтобы поставить в известность о решении руководства [города]. 23 декабря Фирстова выйдет из отпуска, а 24-го — покинет мэрию», — описал собеседник.

При этом еще один источник говорит, что Фирстова уволилась по собственному желанию. «Она долго этого хотела», — уточнил инсайдер.

Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург
Преемник Фирстовой Иван Бескрестнов (справа). Рядом с ним — вице-мэр по экономике Дмитрий Ноженко (его шеф)
Фото:

Наталья Фирстова возглавила комитет весной 2020-го — после того, как из горадминистрации ушла ее начальница Елена Чернышева, руководившая подразделением с 1990-х. Чернышеву и Фирстову называют ученицами экс-вице-мэра Виктора Контеева, находящегося в колонии. Новым куратором городской торговли, по данным URA.RU, будет зам Фирстовой Иван Бескрестнов — такой же старожил «серого дома». К его преимуществам коллеги относят удаленность от местных полукриминализованных бизнес-структур (широко представленных на рынке нестационарной торговли), а также выстроенные отношения внутри мэрии и с депутатским корпусом.

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU сказала, что не обладает информацией об увольнении Фирстовой, и предложила дождаться каких-либо официальных сообщений. Телефон самой Фирстовой к моменту публикации был на автоответчике.

Обновлено в 17:44: в четвертый абзац добавлена альтернативная версия событий

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Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку Наталья Фирстова уходит в отставку, сообщил источник URA.RU в муниципальной власти. По его словам, об этом Фирстова 14 декабря проинформировала своих подчиненных. Что именно послужило поводом для кадрового решения, доподлинно не известно. В конце ноября URA.RU писало, что у силовых структур возникли вопросы к изменениям в схемах размещения киосков. По последним неофициальным данным, претензии были якобы и у Федеральной антимонопольной службы. После этих событий Фирстова, как рассказывали другие собеседники URA.RU, ушла на двухнедельный отдых. «Но в один из дней на неделе с 6 по 10 декабря Наталью Витальевну попросили прийти на работу — чтобы поставить в известность о решении руководства [города]. 23 декабря Фирстова выйдет из отпуска, а 24-го — покинет мэрию», — описал собеседник. При этом еще один источник говорит, что Фирстова уволилась по собственному желанию. «Она долго этого хотела», — уточнил инсайдер. Наталья Фирстова возглавила комитет весной 2020-го — после того, как из горадминистрации ушла ее начальница Елена Чернышева, руководившая подразделением с 1990-х. Чернышеву и Фирстову называют ученицами экс-вице-мэра Виктора Контеева, находящегося в колонии. Новым куратором городской торговли, по данным URA.RU, будет зам Фирстовой Иван Бескрестнов — такой же старожил «серого дома». К его преимуществам коллеги относят удаленность от местных полукриминализованных бизнес-структур (широко представленных на рынке нестационарной торговли), а также выстроенные отношения внутри мэрии и с депутатским корпусом. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU сказала, что не обладает информацией об увольнении Фирстовой, и предложила дождаться каких-либо официальных сообщений. Телефон самой Фирстовой к моменту публикации был на автоответчике. Обновлено в 17:44: в четвертый абзац добавлена альтернативная версия событий
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