Источник: ФСБ занялась кураторами торговли Екатеринбурга

По слухам, УФСБ подключилось к теме с киосками в ноябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реформа нестационарной торговли, которую проводит мэрия Екатеринбурга, имеет неожиданные последствия: комитетом по товарному рынку (КТР) заинтересовались силовики. По данным URA.RU, у них возникли вопросы к зачистке перспективных мест для размещения киосков. Источник агентства, погруженный в интригу, отмечает: проблемы могут появиться и у префектов. Один из них — уже на карандаше.

О намерении освободить улицы (в первую очередь центральные) от киосков власти заявили давно — еще при мэре Александре Высокинском. Он говорил, что этот «бизнес криминализованный, налогов от него практически нет, арендная плата небольшая». Осенью 2020-го администрация опубликовала план, по которому в следующие пять лет будут сносить по 330 малых НТО и по 12-14 больших.

В схеме НТО есть два типа мест: где объекты уже стоят (действующие) и где их пока нет (перспективные) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Орлов, сменивший Высокинского в декабре 2020-го, подтвердил намерения. В июне 2021-го URA.RU писало, что на одном из совещаний он якобы сказал, что новые места на городской карте НТО появляться не должны.

Через несколько недель была разработана еще одна мера — на уровне зама Орлова по экономике Дмитрия Ноженко и его подчиненной, начальника КТР Натальи Фирстовой. «Она передала главам районов, что необходимо провести работу по исключению из схемы НТО перспективных мест. Это участки, не занятые киосками или павильонами, но где они могут появиться в дальнейшем. В каждом районе подобных точек около 20-30 (включая сезонные НТО)», — поделился источник, близкий к горадминистрации. Еще один собеседник, бывший свидетелем таких поручений, это подтвердил. «Но речь идет только о тех [перспективных] местах, которые появились в схеме незаконно», — подчеркнул статусный муниципальный служащий.

Про Евгения Шипицына иронизируют, что его подвела инициативность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наиболее исполнительным среди префектов, по словам первого источника, оказался Евгений Шипицын — глава Чкаловского района. По поручению Фирстовой он, следуя формальной процедуре, направил на рассмотрение специальной городской комиссии — «по подготовке проекта схемы размещения нестационарных объектов» — свои предложения по перспективным местам, которые необходимо удалить под разными предлогами: расположение над тепловыми или электросетями, размещение в пределах «треугольника видимости» и так далее. Загвоздка, как объясняют, в том, что в черном списке оказались перспективные места, по которым ранее проводились аукционы, но претендентов не нашлось.

Каким-то образом (это пока держат в тайне) документы за подписью Шипицына, которые он передал в мэрию, попали и в УФСБ. И у ведомства возникли вопросы. «Хорошо, вы исключаете перспективные места из списка, потому что они располагаются там незаконно. А на каком основании вы выставляли их на аукционы?» — пересказал инсайдер.

В ноябре Фирстову якобы вызывали на разговор в здание УФСБ на ул. Вайнера, 4, поделился источник. «Каких-то следственно-оперативных действий пока нет. У нее запросили пояснение по теме», — обратил внимание он.

Собеседник в силовой структуре сказал, что подобное — «обычная практика». Коснулось ли это Шипицына, неизвестно. В ведомстве не комментируют ситуацию.

Дмитрий Ноженко заверил, что не разговаривал с силовиками по поводу киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия при КТР рассматривала заявку Шипицына неделю назад, 18 ноября. «После совещания у Фирстовой и Шипицына был разговор на повышенных тонах», — добавил один из собеседников. Сам Шипицын в разговоре с URA.RU от подробного комментария воздержался. «Пока этот вопрос [по схеме НТО в Чкаловском районе] в рассмотрении. Никаких решений еще не принято», — сказал он. Фирстова не ответила на звонки корреспондента.

«Скорее всего, с такими же проблемами столкнутся и другие префекты (учитывая, что в Академическом районе пока нет главы, таких руководителей еще шестеро — прим. URA.RU). Пока до них просто не дошла очередь», — анонсировал источник.

При этом Дмитрий Ноженко заявил корреспонденту, что впервые слышит о каких-либо претензиях в адрес КТР со стороны силовиков. То, что сейчас ведется ревизия схемы размещения НТО, он подтвердил. «Проходят комиссии, на которых разбираются объекты законные и незаконные — в том числе по заявкам районов. Если место не соответствует параметрам, если там планируется проведение мероприятий к 300-летию Екатеринбурга, о каких перспективных киосках мы можем говорить?» — объяснил Ноженко. «Также в прокуратуре проходят совещания. Все делается для того, чтобы сделать систему прозрачной», — подытожил он.