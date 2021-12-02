Свердловские инсайды: чиновникам запретят вести соцсети

О супруге мэра Орлова, приговоре вору в законе и проверках ФСБ. Выпуск 948

03 декабря 2021 в 22:01 Размер текста - 17 +

Свердловчанам остается только шутить после появления нового штамма коронавируса коллаж URA.RU Затянувшаяся командировка свердловского губернатора Евгения Куйвашева расстроила митрополита Кульберга, который очень хотел пообщаться с главой региона. Ожидаемое кадровое решение — отставка главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина — прошла мирно благодаря мудрости замглавы региона Валерия Чайникова. И помогла главной пиарщице губернатора остаться в должности. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Митрополит потерял губернатора Кульберг (справа) расстроился затянувшейся командировкой Евгения Куйвашева (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поговаривают, что митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) оказался очень расстроен затянувшейся командировкой губернатора Евгения Куйвашева в Москву. Архиерей, по слухам, желал о чем-то поговорить с главой региона с глазу на глаз, подловив его на одном из публичных мероприятий в середине недели. Но, вопреки надеждам Кульберга, губернатор из столицы вернуться не успел, а на встречу отправил своего заместителя. «Владыка аж шипел от злости», — пересказывают сплетники. Чемезова не согласовали силовики? В коридорах власти накаляется воздух из-за затянувшегося согласования Олега Чемезова на пост вице-губернатора по политике. От чиновников правительства и резиденции все чаще звучат догадки, что на новую должность Чемезова не пускает правоохранительный блок. «Якобы он не смог утрясти проблемы с силовиками», — пересказывают собеседники свежие слухи. Сам же Чемезов, по свидетельствам коллег, сохраняет спокойствие и на все вопросы плутовски призывает подождать еще немного. Высокинский хочет порвать со свердловской властью Александр Высокинский намерен перебраться в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из окружения сенатора Александра Высокинского доносят, что политик подумывает окончательно разорвать связь с Екатеринбургом. Рассказывают, будто новоиспеченный член Совфеда устал от своего положения и в обозримом будущем намерен уйти из свердловской власти. «После выборов 2022 года Высокинский хочет полноценно перебраться в Москву», — знают слухмейкеры. И осторожно добавляют: судя по всему, сенатор присматривает должность в одном из федеральных министерств. Чиновникам запретят Instagram и Facebook Поползли слухи, что руководство области решило осадить активность политической элиты в соцсетях. Поводом стал пост замгубернатора Дмитрия Ионина, в котором он подробно рассказал, какие деликатесы подавали чиновникам на юбилее «Екатеринбург-ЭКСПО». Инсайдеры полагают, что такой информационной вольницы, которая продолжается последние пару лет, больше не будет — всю активность в Instagram и Facebook придется согласовывать с соответствующими ведомствами. Свердловский министр заинтриговал медицинскую тусовку До министерского кресла Андрей Карлов был главврачом детской больницы № 9 Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Говорят, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выбежал с коллегии вслед за главой свердловского Росздравнадзора Натальей Зильбер. «На прошедшей коллегии медиков выступала Зильбер. Она рассказывала, что наша область в красной зоне из-за жалоб на медицинское обслуживание. После своей речи она сразу вышла из зала, а Карлов побежал за ней. Причина неизвестна, но все заинтригованы и ждут новостей», — отметил источник. Главреда «Областной газеты» увольнял Чайников Рассказывают, что теперь уже бывший руководитель «Областной газеты» Дмитрий Полянин к всеобщему удивлению очень спокойно воспринял весть о своей отставке. По слухам, об этом решении его уведомил замгубернатора и глава аппарата правительства Валерий Чайников, вызвав себе в кабинет. Слухмейкеры, мельком заставшие происходящее, изумились: из кабинета Полянин выходил с невозмутимым видом, а после не устроил ни одной истерики в соцсетях. Более того, менеджер проявил крайнее дружелюбие к новому шефу «Областной газеты» Антону Стуликову. Вернувшись в редакцию, где коллективу уже представили Стуликова, Полянин любезно принялся передавать дела своему сменщику, чем вызвал недоумение наблюдателей. Сплетники делают единственный вывод — аргументы, озвученные Чайниковым, перевесили всю возможную силу гнева Полянина. Пиарщицу губернатора наградили за отставку Полянина… Юлия Хусаинова смогла обуздать главреда «Областной газеты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В правительстве судачат, что молниеносная операция по увольнению главреда «ОГ» Дмитрия Полянина гарантировала стабильность и процветание директору департамента информполитики Юлии Хусаиновой. Обуздать строптивого редактора не мог никто из ее предшественников. Потому после победы было тут же решено продлить с чиновницей контракт — сразу на три года. Документ, по информации слухмейкеров, уже подписан. …но Чемезов готовит ей неприятный сюрприз Однако ликование Хусаиновой может продлиться недолго. Злые языки делятся, что и. о. вице-губернатора Олег Чемезов, боясь излишнего усиления чиновницы, решил приставить к ней соглядатая. «Это будет новый сотрудник департамента, станет замом Хусаиновой», — уточняют сплетники. Фамилия надсмотрщика пока держится в тайне, но представить его обещают уже на днях. Чернецкий метит на новую роль… Аркадий Чернецкий будет главным лоббистом интересов Екатеринбурга на областном уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU По слухам, идеологом возвращения Екатеринбургу градостроительных полномочий выступал первый вице-спикер заксобрания, бывший мэр города Аркадий Чернецкий. Еще во времена его противостояния с экс-губернатором Эдуардом Росселем он всячески старался удерживать эти права у себя — в администрации Екатеринбурга. Сейчас же, обсуждают во власти, Чернецкий делает заявку, что именно он будет главным лоббистом интересов Екатеринбурга на областном уровне. …и мстит за ссылку в заксобрание Вместе с тем в заксобрании бурно обсуждают, что активность Чернецкого в стенах парламента имеет любопытный подтекст. В последнее время вице-спикер стал крайне резким, пытается командовать другими депутатами и требует отчитываться перед ним о своей работе. Причина — месть за то, что ему не продлили полномочия сенатора, уверены сплетники. «Лучше бы снова отправили в Совфед», — злословят они. Депутаты забаррикадируются от антиваксеров Депутаты закроют все двери заксобрания от антиваксеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В депутатских кругах обсуждают, что заксобрание намерено полностью запечатать входы в здание перед рассмотрением закона о повсеместных QR-кодах. Заседание, намеченное на 7 декабря, привлечет колоссальное внимание противников вакцинации, и некоторые депутаты искренне боятся штурма парламента. «Фейсконтроль сделаем максимально жестким, двери закроем наглухо», — анонсируют собеседники. У главы Счетной палаты появились проблемы Болтают, что председатель свердловской Счетной палаты Елена Новоторженцева испытывает сложности с согласованием на новый срок. «С этого года федеральная Счетная палата дает добро на назначение руководителей в регионах. В случае со Свердловской областью процесс идет не так гладко». Симановский организовал обеды в Эмиратах В кулуарах взахлеб обсуждают игру чемпионата мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Непомнящий, рассказывают очевидцы, обратился к своему генеральному спонсору и главе федерации шахмат Андрею Симановскому с просьбой помочь в организации качественного и привычного питания. «Ян из соображений безопасности попросил организовать питание российской делегации на турнире. Симановский не мог отказать и обратился к своему другу [основателю холдинга „Галамарт“] Михаилу Корепину. Тот с готовностью согласился и теперь российскую команду кормят блюдами из элитного ресторана русской кухни „Березка“. В меню, кстати, есть и пельмени, которые очень любит Непомнящий», — рассказал знакомый с происходящим собеседник. Депутатов оскорбили на VIP-приеме VIP не в восторге от того, что представление в честь 10-летия ЭКСПО пришлось смотреть с галерки Фото: Размик Закарян © URA.RU Осведомители пересказывают, что у части областных депутатов, приглашенных на 10-летие «Екатеринбург-ЭКСПО», остался неприятный осадок после вечера. Все дело в том, что народным избранникам отвели места на галерке — это было воспринято ими как провал организации. По слухам, в комитетах уже обсуждается обращение в адрес свердловского правительства о том, нужны ли области траты на такие мероприятия. Коммунисты готовят противников QR-кодов к выборам В областной власти появились сомнения, что активность свердловских коммунистов в поддержке антиковидных мероприятий — это просто линия партии и оппозиционный тренд. «Обком КПРФ заказал социологические исследования, которые показали, что большую часть недовольных [введением QR-кодов] можно будет впоследствии использовать на выборах», — делятся информаторы. VIP-чиновник пострадал из-за гололедицы Инсайдеры рассказывают, что лед, покрывший улицы Екатеринбурга, доставил неприятности одному из представителей свердловской власти. Высокопоставленный чиновник, выходя утром к автомобилю, поскользнулся и получил небольшое повреждение. «Ничего серьезного, но начало рабочего дня пришлось отложить», — утверждают коллеги пострадавшего. Городенкером заинтересовались на федеральном ТВ Появление руководителя и создателя компании «Атлас девелопмент» Владимира Городенкера на федеральном телеканале «Россия24» удивило свердловских слухачей. В кулуарах шепчут: как же удалось его пиарщику Рустаму Губину добиться этого размещения? Но ответ найти никак не могут. «Внезапно увидели сюжет о том, как здорово в стране развивается проектное финансирование. Спикеры были самые статусные — [заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита] Стасишин, [зампредседателя ЦБ РФ Ольга] Полякова, [гендиректор ДОМ.РФ Виталий] Мутко и Городенкер. Появление последнего по хорошему удивило», — рассказывает источник. Собеседник при этом добавляет, что такой пассаж вполне можно записать в плюсы Губину. «Без особые связей взять и разместить руководителя на федеральном канале — это вполне себе претендует на звание эффективного пиарщика», — шепчет слухач. Главу президентского вуза отчитали за Мефистофеля Рекламный ход Руслана Долженко не оценили в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По слухам, видеоролик директора уральского филиала РАНХиГС Руслана Долженко, в котором он в качестве главных героев для абитуриентов презентовал Мефистофеля и Ведьмака, не оценили статусные зрители из Москвы. Федеральные начальники не оценили рекламный ход, поскольку сами представляют либеральное крыло российской власти. «Долженко дали понять, что ассоциации либералов с демонами и убийцами сейчас не ко времени», — говорят в вузовской тусовке. Злые языки утверждают, что кастинг на должность нового директора уже запущен. Руководство онкоцентра пытаются поймать на коррупции Как предупреждают в медицинской среде, проблемы намечаются у руководства областного онкологического диспансера. Контролирующие органы крайне заинтересовала склонность его руководителей закупать дорогостоящие лекарства. Все бы ничего, но, по словам слухачей, делается это в ущерб проведению операций больным на ранней стадии рака. «Есть ли в этом умысел, в ближайшее время будет установлено», — говорят инсайдеры в белых халатах. Мэр Екатеринбурга впервые вышел в свет с женой Алексей Орлов впервые за год работы в этом статусе появился на публике со своей супругой Фото: Размик Закарян © URA.RU Участники VIP-банкета по случаю 10-летия МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» делятся удивлением: градоначальник Алексей Орлов впервые за год работы в этом статусе появился на публике со своей супругой. «Видимо, это обусловлено форматом вечеринки: с женами пришли вообще все», — объясняет знакомый региональный управленец. Екатеринбургский депутат отклонила три предложения мэрии Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Бондаренко (считается протеже бенефициара AVS Group Валерия Савельева) отказалась от трех вариантов трудоустройства, которые для нее по просьбе спикера думы Игоря Володина подготовила горадминистрация. «Бондаренко хотела возглавить какой-нибудь МУП. Но, поскольку у Елены Вениаминовны пока нет такого опыта, ей предложили сценарии поскромнее. Один из них — должность в общеобразовательном учреждении. Бондаренко не согласилась. Видимо, работу ей даст Савельев», — поделился инсайдер в «сером доме». Чиновница мэрии Екатеринбурга уходит в отпуск на фоне слухов об ФСБ По слухам, начальник комитета по товарному рынку Наталья Фирстова взяла отпуск, которого изначально якобы не было в ее планах. С чем может быть связано изменение графика, доподлинно не известно. Собеседники в муниципальной власти обращают внимание, что по срокам это совпало с возникновением интереса к работе комитета Фирстовой у свердловского УФСБ. С чиновников мэрии Екатеринбурга собрали данные о родственниках Кадровый департамент администрации Екатеринбурга собирал со служащих информацию о родственниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На днях кадровый департамент администрации Екатеринбурга собирал со всех муниципальных служащих информацию, работают ли их родственники в подведомственных учреждениях. Говорят, это подстраховка от силовиков, которые пристально следят за конфликтами интересов. Первый зам Орлова перехватил обязанности у его соратницы Участники политических интриг обращают внимание на неформальное перераспределение полномочий между первым вице-мэром Игорем Сутягиным и руководителем аппарата администрации, соратницей Алексея Орлова Мариной Фадеевой. «По идее, за взаимодействие с депутатами отвечает она. Но в последнее время эту работу фактически выполняет Сутягин. Он часто подменяет Марину Сергеевну на заседаниях, отвечает на звонки из думы и так далее. И это объяснимо. Сутягин работает в городской власти не первый год, знает систему. Через него легче что-то решать», — рассказывает один из свидетелей. Перед задержанием десантник Тетерин готовил поход в политику Евгений Тетерин перед задержанием якобы говорил о планах на выборы в гордуму Екатеринбурга в 2023 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава местного филиала «Союза десантников России» Евгений Тетерин, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятке, перед задержанием якобы озвучивал своим друзьям планы на выборы в гордуму Екатеринбурга в 2023 году. «Вместе с товарищами (которые также под арестом) он был готов выставить собственный пул кандидатов. Конечно, уголовное дело никак с этим не связано», — уточнил собеседник в политтусовке. При этом другой знакомый Тетерина утверждает, что ничего об этом не слышал. ФСБ готовит чиновникам предновогодние проверки По слухам, свердловское УФСБ намерено актуализировать материалы по проверкам во властных структурах, которые приостановили из-за выборов в Госдуму и заксобрание. «Сейчас все заняты сведением отчетов, улучшением статистики, поэтому сверху дана команда отработать по одному-двум объектам внимания», — поделился источник в силовой структуре. Генерал МЧС хочет, чтобы его оставили в покое Инсайдеры считают, что экс-глава управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский намеренно создает себе репутацию опасного человека, с которым лучше не связываться. Это необходимо, чтобы люди начали закрывать глаза на то, что генерал построил спортивную площадку посреди дороги, перегородив выезд своим соседям. В результате Заленского боятся даже не знакомые с ним люди, так что план наполовину сработал, считают слухачи. Ссора в азербайджанской диаспоре вышла из избы 3 апреля 2018 Ильгара Искендерова назначили генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, что отзыв генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Ильгара Искендерова произошел из-за скандала внутри команды. «У Искендерова случилась небольшая перепалка с консульскими, которая переросла в конфликт. После этого на Искендерова донесли в Баку, а там уже было принято решение об отставке Ильгара», — сказал источник. Также собеседник предположил, что нахождение главы азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского в Баку не может быть случайностью. «Шихлинский сейчас в Баку. Не удивлюсь, что он поехал туда, чтобы доложить о случившимся», — считает источник. Полицейские уходят охранять бизнесменов Инсайдеры связывают пик кадрового кризиса в региональном главке МВД с желанием полицейских найти более денежную и безопасную работу. «Обсуждают, что переходят в охрану бизнесменов, попадают в ряды „бойцов“ малых предпринимателей, которым требуется защита. Будто бы зарплата там в разы выше, чем в полиции», — удивляется источник. Свердловским полицейским запретили переезжать Чтобы остановить большую утечку сотрудников, руководство свердловского ГУ МВД в лице начальника кадровой службы Владимира Теряева запретило полицейским переводиться в другие регионы. «По некомплекту наш главк — второй в стране», — объяснил инсайдер. «Лишние» деньги пустят на Универсиаду Близкие к бюджетным процессам люди уверяют, что свердловская экономика, несмотря на пандемию коронавируса, добилась в этом году серьезного успеха — профицит бюджета превысил 20 млрд рублей. Это позволит областным властям профинансировать многие инфраструктурные проекты, связанные с Универсиадой-2023 и дорожным строительством. «А главное — это станет хорошим аргументом для получения дополнительных денег из федерального бюджета», — указывают источники. Владельцы «Урала» жаждут вылета из премьер-лиги «Екатеринбург Арену» хотят реконструировать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Статусные болельщики футбольного клуба Урал» обсуждают, что удручающие результаты, которые грозят их любимой команде вылетом из премьер-лиги в первую, могут иметь экономические причины. По слухам, владельцы «Урала» планируют со следующего сезона начать реконструкцию «Екатеринбург Арены», и игры высшего дивизиона могут этому помешать. «А матчи первой лиги можно проводить и на старом стадионе «Уралмаш»», — намекают на логику источники. Епархия молится за участника протестов В кулуарах уже не первую неделю обсуждают пост telegram-канале митрополита Екатеринбургского Евгения (Кульберга), который оповестил о том, что участника протестов в сквере у драмтеатра Ивана Ноговицына отправили на принудительное лечение. «Ни для кого это секретом не было. Фраза митрополита в посте „Просто оставлю это здесь“ была абсолютно безоценочной. А общественница Ольга Иванцева, которая сильно оскорбилась сказанному и даже обратилась в прокуратуру, сама начала орать: „Нас всех психами назвали!“ И вышло так, что это она выставила всех протестовавших в сквере в неприглядном свете», — рассказывает один из источников, знакомых с ситуацией. «Приговор суда даже по закрытым делам провозглашается в открытом судебном заседании», — напоминает он. Источники же, приближенные к епархии, говорят: священнослужители «молятся за здравие и спасение Ноговицына и удивляются словам правозащитников». Пиарщик отца Сергия готовится отречься от духовного лидера Пиарщик отца Сергия Всеволод Могучев, обвиняемый по статье о возбуждении ненависти, готовит публичную речь, с помощью которой постарается поправить свои дела на суде. Считают, что он сделает все, чтобы смягчить себе будущий приговор. Некоторые верят, что он может дать показания на отца Сергия. Приговор вору в законе запустит передел в криминальном мире Говорят, приговор смотрящему в Верхней Салде Владимиру Кузнецову (Лис), которого судят по «воровской» статье, может породить волну преследований его знакомых. Не исключено, что это может вызвать передел в криминальном мире. «Возможно Кузнецов притянет своих „коллег“ по воровскому миру, поэтому не исключаю, что суд всеми силами будут затягивать», — рассудил инсайдер. Свердловчан ждет квест с получением медотвода Говорят, что жители Свердловской области с хроническими заболеваниями не могут получить медотвод от коронавирусной инфекции. По словам информатора, еще в начале прививочной кампании врачам рекомендовалось не давать абсолютные медотводы. Такие указания якобы давались негласно. «Насколько я знаю, указания медики получали от главврачей. И даже сами сотрудники некоторых больниц не могут получить медотвод, хотя он им полагается», — отметил он. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Затянувшаяся командировка свердловского губернатора Евгения Куйвашева расстроила митрополита Кульберга, который очень хотел пообщаться с главой региона. Ожидаемое кадровое решение — отставка главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина — прошла мирно благодаря мудрости замглавы региона Валерия Чайникова. И помогла главной пиарщице губернатора остаться в должности. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Митрополит потерял губернатора Поговаривают, что митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) оказался очень расстроен затянувшейся командировкой губернатора Евгения Куйвашева в Москву. Архиерей, по слухам, желал о чем-то поговорить с главой региона с глазу на глаз, подловив его на одном из публичных мероприятий в середине недели. Но, вопреки надеждам Кульберга, губернатор из столицы вернуться не успел, а на встречу отправил своего заместителя. «Владыка аж шипел от злости», — пересказывают сплетники. Чемезова не согласовали силовики? В коридорах власти накаляется воздух из-за затянувшегося согласования Олега Чемезова на пост вице-губернатора по политике. От чиновников правительства и резиденции все чаще звучат догадки, что на новую должность Чемезова не пускает правоохранительный блок. «Якобы он не смог утрясти проблемы с силовиками», — пересказывают собеседники свежие слухи. Сам же Чемезов, по свидетельствам коллег, сохраняет спокойствие и на все вопросы плутовски призывает подождать еще немного. Высокинский хочет порвать со свердловской властью Из окружения сенатора Александра Высокинского доносят, что политик подумывает окончательно разорвать связь с Екатеринбургом. Рассказывают, будто новоиспеченный член Совфеда устал от своего положения и в обозримом будущем намерен уйти из свердловской власти. «После выборов 2022 года Высокинский хочет полноценно перебраться в Москву», — знают слухмейкеры. И осторожно добавляют: судя по всему, сенатор присматривает должность в одном из федеральных министерств. Чиновникам запретят Instagram и Facebook Поползли слухи, что руководство области решило осадить активность политической элиты в соцсетях. Поводом стал пост замгубернатора Дмитрия Ионина, в котором он подробно рассказал, какие деликатесы подавали чиновникам на юбилее «Екатеринбург-ЭКСПО». Инсайдеры полагают, что такой информационной вольницы, которая продолжается последние пару лет, больше не будет — всю активность в Instagram и Facebook придется согласовывать с соответствующими ведомствами. Свердловский министр заинтриговал медицинскую тусовку Говорят, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выбежал с коллегии вслед за главой свердловского Росздравнадзора Натальей Зильбер. «На прошедшей коллегии медиков выступала Зильбер. Она рассказывала, что наша область в красной зоне из-за жалоб на медицинское обслуживание. После своей речи она сразу вышла из зала, а Карлов побежал за ней. Причина неизвестна, но все заинтригованы и ждут новостей», — отметил источник. Главреда «Областной газеты» увольнял Чайников Рассказывают, что теперь уже бывший руководитель «Областной газеты» Дмитрий Полянин к всеобщему удивлению очень спокойно воспринял весть о своей отставке. По слухам, об этом решении его уведомил замгубернатора и глава аппарата правительства Валерий Чайников, вызвав себе в кабинет. Слухмейкеры, мельком заставшие происходящее, изумились: из кабинета Полянин выходил с невозмутимым видом, а после не устроил ни одной истерики в соцсетях. Более того, менеджер проявил крайнее дружелюбие к новому шефу «Областной газеты» Антону Стуликову. Вернувшись в редакцию, где коллективу уже представили Стуликова, Полянин любезно принялся передавать дела своему сменщику, чем вызвал недоумение наблюдателей. Сплетники делают единственный вывод — аргументы, озвученные Чайниковым, перевесили всю возможную силу гнева Полянина. Пиарщицу губернатора наградили за отставку Полянина… В правительстве судачат, что молниеносная операция по увольнению главреда «ОГ» Дмитрия Полянина гарантировала стабильность и процветание директору департамента информполитики Юлии Хусаиновой. Обуздать строптивого редактора не мог никто из ее предшественников. Потому после победы было тут же решено продлить с чиновницей контракт — сразу на три года. Документ, по информации слухмейкеров, уже подписан. …но Чемезов готовит ей неприятный сюрприз Однако ликование Хусаиновой может продлиться недолго. Злые языки делятся, что и. о. вице-губернатора Олег Чемезов, боясь излишнего усиления чиновницы, решил приставить к ней соглядатая. «Это будет новый сотрудник департамента, станет замом Хусаиновой», — уточняют сплетники. Фамилия надсмотрщика пока держится в тайне, но представить его обещают уже на днях. Чернецкий метит на новую роль… По слухам, идеологом возвращения Екатеринбургу градостроительных полномочий выступал первый вице-спикер заксобрания, бывший мэр города Аркадий Чернецкий. Еще во времена его противостояния с экс-губернатором Эдуардом Росселем он всячески старался удерживать эти права у себя — в администрации Екатеринбурга. Сейчас же, обсуждают во власти, Чернецкий делает заявку, что именно он будет главным лоббистом интересов Екатеринбурга на областном уровне. …и мстит за ссылку в заксобрание Вместе с тем в заксобрании бурно обсуждают, что активность Чернецкого в стенах парламента имеет любопытный подтекст. В последнее время вице-спикер стал крайне резким, пытается командовать другими депутатами и требует отчитываться перед ним о своей работе. Причина — месть за то, что ему не продлили полномочия сенатора, уверены сплетники. «Лучше бы снова отправили в Совфед», — злословят они. Депутаты забаррикадируются от антиваксеров В депутатских кругах обсуждают, что заксобрание намерено полностью запечатать входы в здание перед рассмотрением закона о повсеместных QR-кодах. Заседание, намеченное на 7 декабря, привлечет колоссальное внимание противников вакцинации, и некоторые депутаты искренне боятся штурма парламента. «Фейсконтроль сделаем максимально жестким, двери закроем наглухо», — анонсируют собеседники. У главы Счетной палаты появились проблемы Болтают, что председатель свердловской Счетной палаты Елена Новоторженцева испытывает сложности с согласованием на новый срок. «С этого года федеральная Счетная палата дает добро на назначение руководителей в регионах. В случае со Свердловской областью процесс идет не так гладко». Симановский организовал обеды в Эмиратах В кулуарах взахлеб обсуждают игру чемпионата мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Непомнящий, рассказывают очевидцы, обратился к своему генеральному спонсору и главе федерации шахмат Андрею Симановскому с просьбой помочь в организации качественного и привычного питания. «Ян из соображений безопасности попросил организовать питание российской делегации на турнире. Симановский не мог отказать и обратился к своему другу [основателю холдинга „Галамарт“] Михаилу Корепину. Тот с готовностью согласился и теперь российскую команду кормят блюдами из элитного ресторана русской кухни „Березка“. В меню, кстати, есть и пельмени, которые очень любит Непомнящий», — рассказал знакомый с происходящим собеседник. Депутатов оскорбили на VIP-приеме Осведомители пересказывают, что у части областных депутатов, приглашенных на 10-летие «Екатеринбург-ЭКСПО», остался неприятный осадок после вечера. Все дело в том, что народным избранникам отвели места на галерке — это было воспринято ими как провал организации. По слухам, в комитетах уже обсуждается обращение в адрес свердловского правительства о том, нужны ли области траты на такие мероприятия. Коммунисты готовят противников QR-кодов к выборам В областной власти появились сомнения, что активность свердловских коммунистов в поддержке антиковидных мероприятий — это просто линия партии и оппозиционный тренд. «Обком КПРФ заказал социологические исследования, которые показали, что большую часть недовольных [введением QR-кодов] можно будет впоследствии использовать на выборах», — делятся информаторы. VIP-чиновник пострадал из-за гололедицы Инсайдеры рассказывают, что лед, покрывший улицы Екатеринбурга, доставил неприятности одному из представителей свердловской власти. Высокопоставленный чиновник, выходя утром к автомобилю, поскользнулся и получил небольшое повреждение. «Ничего серьезного, но начало рабочего дня пришлось отложить», — утверждают коллеги пострадавшего. Городенкером заинтересовались на федеральном ТВ Появление руководителя и создателя компании «Атлас девелопмент» Владимира Городенкера на федеральном телеканале «Россия24» удивило свердловских слухачей. В кулуарах шепчут: как же удалось его пиарщику Рустаму Губину добиться этого размещения? Но ответ найти никак не могут. «Внезапно увидели сюжет о том, как здорово в стране развивается проектное финансирование. Спикеры были самые статусные — [заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита] Стасишин, [зампредседателя ЦБ РФ Ольга] Полякова, [гендиректор ДОМ.РФ Виталий] Мутко и Городенкер. Появление последнего по хорошему удивило», — рассказывает источник. Собеседник при этом добавляет, что такой пассаж вполне можно записать в плюсы Губину. «Без особые связей взять и разместить руководителя на федеральном канале — это вполне себе претендует на звание эффективного пиарщика», — шепчет слухач. Главу президентского вуза отчитали за Мефистофеля По слухам, видеоролик директора уральского филиала РАНХиГС Руслана Долженко, в котором он в качестве главных героев для абитуриентов презентовал Мефистофеля и Ведьмака, не оценили статусные зрители из Москвы. Федеральные начальники не оценили рекламный ход, поскольку сами представляют либеральное крыло российской власти. «Долженко дали понять, что ассоциации либералов с демонами и убийцами сейчас не ко времени», — говорят в вузовской тусовке. Злые языки утверждают, что кастинг на должность нового директора уже запущен. Руководство онкоцентра пытаются поймать на коррупции Как предупреждают в медицинской среде, проблемы намечаются у руководства областного онкологического диспансера. Контролирующие органы крайне заинтересовала склонность его руководителей закупать дорогостоящие лекарства. Все бы ничего, но, по словам слухачей, делается это в ущерб проведению операций больным на ранней стадии рака. «Есть ли в этом умысел, в ближайшее время будет установлено», — говорят инсайдеры в белых халатах. Мэр Екатеринбурга впервые вышел в свет с женой Участники VIP-банкета по случаю 10-летия МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» делятся удивлением: градоначальник Алексей Орлов впервые за год работы в этом статусе появился на публике со своей супругой. «Видимо, это обусловлено форматом вечеринки: с женами пришли вообще все», — объясняет знакомый региональный управленец. Екатеринбургский депутат отклонила три предложения мэрии Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Бондаренко (считается протеже бенефициара AVS Group Валерия Савельева) отказалась от трех вариантов трудоустройства, которые для нее по просьбе спикера думы Игоря Володина подготовила горадминистрация. «Бондаренко хотела возглавить какой-нибудь МУП. Но, поскольку у Елены Вениаминовны пока нет такого опыта, ей предложили сценарии поскромнее. Один из них — должность в общеобразовательном учреждении. Бондаренко не согласилась. Видимо, работу ей даст Савельев», — поделился инсайдер в «сером доме». Чиновница мэрии Екатеринбурга уходит в отпуск на фоне слухов об ФСБ По слухам, начальник комитета по товарному рынку Наталья Фирстова взяла отпуск, которого изначально якобы не было в ее планах. С чем может быть связано изменение графика, доподлинно не известно. Собеседники в муниципальной власти обращают внимание, что по срокам это совпало с возникновением интереса к работе комитета Фирстовой у свердловского УФСБ. С чиновников мэрии Екатеринбурга собрали данные о родственниках На днях кадровый департамент администрации Екатеринбурга собирал со всех муниципальных служащих информацию, работают ли их родственники в подведомственных учреждениях. Говорят, это подстраховка от силовиков, которые пристально следят за конфликтами интересов. Первый зам Орлова перехватил обязанности у его соратницы Участники политических интриг обращают внимание на неформальное перераспределение полномочий между первым вице-мэром Игорем Сутягиным и руководителем аппарата администрации, соратницей Алексея Орлова Мариной Фадеевой. «По идее, за взаимодействие с депутатами отвечает она. Но в последнее время эту работу фактически выполняет Сутягин. Он часто подменяет Марину Сергеевну на заседаниях, отвечает на звонки из думы и так далее. И это объяснимо. Сутягин работает в городской власти не первый год, знает систему. Через него легче что-то решать», — рассказывает один из свидетелей. Перед задержанием десантник Тетерин готовил поход в политику Глава местного филиала «Союза десантников России» Евгений Тетерин, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятке, перед задержанием якобы озвучивал своим друзьям планы на выборы в гордуму Екатеринбурга в 2023 году. «Вместе с товарищами (которые также под арестом) он был готов выставить собственный пул кандидатов. Конечно, уголовное дело никак с этим не связано», — уточнил собеседник в политтусовке. При этом другой знакомый Тетерина утверждает, что ничего об этом не слышал. ФСБ готовит чиновникам предновогодние проверки По слухам, свердловское УФСБ намерено актуализировать материалы по проверкам во властных структурах, которые приостановили из-за выборов в Госдуму и заксобрание. «Сейчас все заняты сведением отчетов, улучшением статистики, поэтому сверху дана команда отработать по одному-двум объектам внимания», — поделился источник в силовой структуре. Генерал МЧС хочет, чтобы его оставили в покое Инсайдеры считают, что экс-глава управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский намеренно создает себе репутацию опасного человека, с которым лучше не связываться. Это необходимо, чтобы люди начали закрывать глаза на то, что генерал построил спортивную площадку посреди дороги, перегородив выезд своим соседям. В результате Заленского боятся даже не знакомые с ним люди, так что план наполовину сработал, считают слухачи. Ссора в азербайджанской диаспоре вышла из избы Говорят, что отзыв генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Ильгара Искендерова произошел из-за скандала внутри команды. «У Искендерова случилась небольшая перепалка с консульскими, которая переросла в конфликт. После этого на Искендерова донесли в Баку, а там уже было принято решение об отставке Ильгара», — сказал источник. Также собеседник предположил, что нахождение главы азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского в Баку не может быть случайностью. «Шихлинский сейчас в Баку. Не удивлюсь, что он поехал туда, чтобы доложить о случившимся», — считает источник. Полицейские уходят охранять бизнесменов Инсайдеры связывают пик кадрового кризиса в региональном главке МВД с желанием полицейских найти более денежную и безопасную работу. «Обсуждают, что переходят в охрану бизнесменов, попадают в ряды „бойцов“ малых предпринимателей, которым требуется защита. Будто бы зарплата там в разы выше, чем в полиции», — удивляется источник. Свердловским полицейским запретили переезжать Чтобы остановить большую утечку сотрудников, руководство свердловского ГУ МВД в лице начальника кадровой службы Владимира Теряева запретило полицейским переводиться в другие регионы. «По некомплекту наш главк — второй в стране», — объяснил инсайдер. «Лишние» деньги пустят на Универсиаду Близкие к бюджетным процессам люди уверяют, что свердловская экономика, несмотря на пандемию коронавируса, добилась в этом году серьезного успеха — профицит бюджета превысил 20 млрд рублей. Это позволит областным властям профинансировать многие инфраструктурные проекты, связанные с Универсиадой-2023 и дорожным строительством. «А главное — это станет хорошим аргументом для получения дополнительных денег из федерального бюджета», — указывают источники. Владельцы «Урала» жаждут вылета из премьер-лиги Статусные болельщики футбольного клуба Урал» обсуждают, что удручающие результаты, которые грозят их любимой команде вылетом из премьер-лиги в первую, могут иметь экономические причины. По слухам, владельцы «Урала» планируют со следующего сезона начать реконструкцию «Екатеринбург Арены», и игры высшего дивизиона могут этому помешать. «А матчи первой лиги можно проводить и на старом стадионе «Уралмаш»», — намекают на логику источники. Епархия молится за участника протестов В кулуарах уже не первую неделю обсуждают пост telegram-канале митрополита Екатеринбургского Евгения (Кульберга), который оповестил о том, что участника протестов в сквере у драмтеатра Ивана Ноговицына отправили на принудительное лечение. «Ни для кого это секретом не было. Фраза митрополита в посте „Просто оставлю это здесь“ была абсолютно безоценочной. А общественница Ольга Иванцева, которая сильно оскорбилась сказанному и даже обратилась в прокуратуру, сама начала орать: „Нас всех психами назвали!“ И вышло так, что это она выставила всех протестовавших в сквере в неприглядном свете», — рассказывает один из источников, знакомых с ситуацией. «Приговор суда даже по закрытым делам провозглашается в открытом судебном заседании», — напоминает он. Источники же, приближенные к епархии, говорят: священнослужители «молятся за здравие и спасение Ноговицына и удивляются словам правозащитников». Пиарщик отца Сергия готовится отречься от духовного лидера Пиарщик отца Сергия Всеволод Могучев, обвиняемый по статье о возбуждении ненависти, готовит публичную речь, с помощью которой постарается поправить свои дела на суде. Считают, что он сделает все, чтобы смягчить себе будущий приговор. Некоторые верят, что он может дать показания на отца Сергия. Приговор вору в законе запустит передел в криминальном мире Говорят, приговор смотрящему в Верхней Салде Владимиру Кузнецову (Лис), которого судят по «воровской» статье, может породить волну преследований его знакомых. Не исключено, что это может вызвать передел в криминальном мире. «Возможно Кузнецов притянет своих „коллег“ по воровскому миру, поэтому не исключаю, что суд всеми силами будут затягивать», — рассудил инсайдер. Свердловчан ждет квест с получением медотвода Говорят, что жители Свердловской области с хроническими заболеваниями не могут получить медотвод от коронавирусной инфекции. По словам информатора, еще в начале прививочной кампании врачам рекомендовалось не давать абсолютные медотводы. Такие указания якобы давались негласно. «Насколько я знаю, указания медики получали от главврачей. И даже сами сотрудники некоторых больниц не могут получить медотвод, хотя он им полагается», — отметил он. 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