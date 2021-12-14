Сенатор Цеков объяснил, почему Украина не нападает на ДНР и ЛНР

14 декабря 2021 в 21:24 Размер текста - 17 +

Несколько западных стран выразили неготовность быть втянутыми в военный конфликт в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия предупредила Украину о том, что в случае нападения на самопровозглашенные республики Донбасса, она встанет на их защиту. В беседе с URA.RU член Совета Федерации от республики Крым, член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков отметил, что именно этот факт вынуждает Украину не переводить конфликт в горячую фазу. «Украина предупреждена, что в случае нападения на Донбасс, попытки вернуть его вооруженным путем, мы, безусловно, будем защищать Донбасс. Я думаю, это их останавливает. И государства, которые поддерживают Украину, и которые, в принципе, накручивают эту ситуацию вокруг Украины. Это, прежде всего, страны НАТО и США», — сказал URA.RU Сергей Цеков. По словам сенатора, в парламентах западных странах есть люди, которые заинтересованы в продолжении войны в Донбассе. «Военное лобби везде, где есть предприятия, выпускающие военную продукцию. Вокруг этих предприятий и продолжения деятельности этих предприятий есть лоббисты. Они находятся в парламентах, правительствах. Они лоббируют военно-промышленный комплекс. Им необходимо повысить расходы бюджета на вооружение, перевооружение, убедить в покупке новой техники. Лоббисты действуют особенно активно в Европе, и особенно в США», — добавил он. Цеков напомнил, что несколько стран уже выразили свою неготовность быть втянутыми в военный конфликт на юго-востоке страны. «Украина уже получила сигнал, причем с разных сторон, о том, что НАТО не будет ее защищать, с точки зрения применения вооруженных сил. И американцы об этом заявляют, представители других государств, поэтому, я надеюсь, что силового решения проблемы Донбасса для Украины не будет», — заключил член Совета Федерации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия предупредила Украину о том, что в случае нападения на самопровозглашенные республики Донбасса, она встанет на их защиту. В беседе с URA.RU член Совета Федерации от республики Крым, член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков отметил, что именно этот факт вынуждает Украину не переводить конфликт в горячую фазу. «Украина предупреждена, что в случае нападения на Донбасс, попытки вернуть его вооруженным путем, мы, безусловно, будем защищать Донбасс. Я думаю, это их останавливает. И государства, которые поддерживают Украину, и которые, в принципе, накручивают эту ситуацию вокруг Украины. Это, прежде всего, страны НАТО и США», — сказал URA.RU Сергей Цеков. По словам сенатора, в парламентах западных странах есть люди, которые заинтересованы в продолжении войны в Донбассе. «Военное лобби везде, где есть предприятия, выпускающие военную продукцию. Вокруг этих предприятий и продолжения деятельности этих предприятий есть лоббисты. Они находятся в парламентах, правительствах. Они лоббируют военно-промышленный комплекс. Им необходимо повысить расходы бюджета на вооружение, перевооружение, убедить в покупке новой техники. Лоббисты действуют особенно активно в Европе, и особенно в США», — добавил он. Цеков напомнил, что несколько стран уже выразили свою неготовность быть втянутыми в военный конфликт на юго-востоке страны. «Украина уже получила сигнал, причем с разных сторон, о том, что НАТО не будет ее защищать, с точки зрения применения вооруженных сил. И американцы об этом заявляют, представители других государств, поэтому, я надеюсь, что силового решения проблемы Донбасса для Украины не будет», — заключил член Совета Федерации.