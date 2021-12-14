Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поцеловались во время ледового шоу «Ледниковый период». Пара выступала под песню «Happy New Year».
Видео поцелуя опубликовано в социальных сетях. На съемке нового выпуска телешоу «Ледниковый период» Милохин и Медведева выступали под композицию «Happy New Year» группы ABBA. Свое выступление пара завершила долгим поцелуем.
Медведева является двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию. Она не выступала на официальных соревнованиях с начала прошлого сезона.
Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поцеловались во время ледового шоу «Ледниковый период». Пара выступала под песню «Happy New Year». Видео поцелуя опубликовано в социальных сетях. На съемке нового выпуска телешоу «Ледниковый период» Милохин и Медведева выступали под композицию «Happy New Year» группы ABBA. Свое выступление пара завершила долгим поцелуем. Медведева является двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию. Она не выступала на официальных соревнованиях с начала прошлого сезона.