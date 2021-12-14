Даня Милохин и фигуристка Медведева поцеловались на ледовом шоу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгения Медведева не выступала на официальных соревнованиях с начала прошлого сезона Фото:

Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поцеловались во время ледового шоу «Ледниковый период». Пара выступала под песню «Happy New Year».

Видео поцелуя опубликовано в социальных сетях. На съемке нового выпуска телешоу «Ледниковый период» Милохин и Медведева выступали под композицию «Happy New Year» группы ABBA. Свое выступление пара завершила долгим поцелуем.

Медведева является двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию. Она не выступала на официальных соревнованиях с начала прошлого сезона.

Поцелуй Милохина и Медведевой

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Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поцеловались во время ледового шоу «Ледниковый период». Пара выступала под песню «Happy New Year». Видео поцелуя опубликовано в социальных сетях. На съемке нового выпуска телешоу «Ледниковый период» Милохин и Медведева выступали под композицию «Happy New Year» группы ABBA. Свое выступление пара завершила долгим поцелуем. Медведева является двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию. Она не выступала на официальных соревнованиях с начала прошлого сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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