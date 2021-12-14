Мишустин подписал указ об открытии военного центра в вузе ХМАО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военного центра в ЮГУ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства России о создании военного учебного центра на базе Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск, ХМАО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что подготовка курсантов будет идти по трем военным специальностям: «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». «Занятия курсантов военного учебного центра начнутся 1 сентября 2022 года. Планируется ежегодный набор 108 курсантов. Срок обучения составит два года с последующим выходом в запас», — сказали в мэрии города.

В настоящее время, в университете идет согласование кандидатур на должность заместителя начальника учебного центра и преподавателей, которые будут действующими офицерами Минобороны РФ. В ХМАО это первый военный учебный центр.