14 декабря 2021
13 декабря 2021

Мишустин подписал указ об открытии военного центра в вузе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военного центра в ЮГУ Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства России о создании военного учебного центра на базе Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск, ХМАО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что подготовка курсантов будет идти по трем военным специальностям: «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». «Занятия курсантов военного учебного центра начнутся 1 сентября 2022 года. Планируется ежегодный набор 108 курсантов. Срок обучения составит два года с последующим выходом в запас», — сказали в мэрии города.

В настоящее время, в университете идет согласование кандидатур на должность заместителя начальника учебного центра и преподавателей, которые будут действующими офицерами Минобороны РФ. В ХМАО это первый военный учебный центр.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства России о создании военного учебного центра на базе Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск, ХМАО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что подготовка курсантов будет идти по трем военным специальностям: «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». «Занятия курсантов военного учебного центра начнутся 1 сентября 2022 года. Планируется ежегодный набор 108 курсантов. Срок обучения составит два года с последующим выходом в запас», — сказали в мэрии города. В настоящее время, в университете идет согласование кандидатур на должность заместителя начальника учебного центра и преподавателей, которые будут действующими офицерами Минобороны РФ. В ХМАО это первый военный учебный центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...