Источник: в теплосети Челябинска вложат 2,5 миллиарда рублей

В Челябинске регулярно происходят отключения отопления из-за ветхих сетей Фото: Алина Касимова

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» («ЧКТС») планирует в 2022 году потратить на ремонт и реконструкцию теплосетевой инфраструктуры свыше 2,5 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в энергетике региона.

«Почти 500 миллионов — это инвестпрограмма, которая включает в себя реконструкцию и модернизацию изношенных объектов. Еще больше 2,1 миллиарда запланированы на плановый ремонт тепловых сетей. Для предприятия это рекордная сумма, которая позволит снизить риски возникновения крупных аварий», — отмечает собеседник агентства. Он добавил, что итоговые цифры будут зависеть от того, какое решение примет Министерство тарифного регулирования и энергетики.

В 2022 году «ЧКТС» планирует вложить в теплосетевой комплекс 2,5 миллиарда рублей, но итоговая сумма будет зависеть от тарифа Фото: Алина Касимова

«Насколько мне известно, в тарифной заявке от „ЧКТС“ предполагается рост тарифа на 7%, однако для населения итоговые цифры за год не превысят 3,4% — это предельный индекс, установленный правительством России», — добавил источник. В адрес Минтарифа Челябинской области направлен запрос. В «ЧКТС» пообещали прокомментировать информацию позднее.

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Челябинске Дмитрий Довженко отметил, что решение о росте тарифа будет непростым. Однако принять его необходимо из-за высокого износа сетей. «Если есть возможность, необходимо ремонтировать системы жизнеобеспечения и выделять на это деньги, если не поднимая тариф, то компенсируя затраты за счет областного бюджета. Иначе возникает вопрос — а кто будет отвечать, если произойдет ЧП», — добавил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что износ труб, обслуживаемых «ЧКТС», составляет порядка 80%. В 2020 году планового ремонта сетей не было из-за недостатка денег, и в последние месяцы в Челябинске произошло несколько крупных отключений отопления из-за порывов на сетях. При этом, тарифы у «ЧКТС» на отопление одни из самых низких в УрФО.