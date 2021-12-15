Китайские ученые: «Омикрон» в 70 раз заразнее «Дельты»

15 декабря 2021 в 15:32 Размер текста - 17 +

Штамм коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее «дельты» размножается в бронхах человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее размножается в бронхах человека, чем штамм «дельта». Об этом сообщили гонгонгские ученые института HKUMed. «Omicron SARS-CoV-2 заражает и размножается в 70 раз быстрее, чем вариант Delta и исходный SARS-CoV-2 в бронхах человека, что может объяснить, почему Omicron может передаваться между людьми быстрее, чем предыдущие варианты. Через 24 часа после заражения вариант Omicron реплицировался примерно в 70 раз быстрее, чем вариант Delta», — сообщается на сайте HKUMed. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что один человек со штаммом «Омикрон» может заразить до 3 людей. Первый официальный летальный случай от штамма «Омикрон» был зарегистрирован в Великобритании, пишет «Дни.ру». Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на данный момент «омикрон»-штамм обнаружен в 77 странах мира, отмечает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее размножается в бронхах человека, чем штамм «дельта». Об этом сообщили гонгонгские ученые института HKUMed. «Omicron SARS-CoV-2 заражает и размножается в 70 раз быстрее, чем вариант Delta и исходный SARS-CoV-2 в бронхах человека, что может объяснить, почему Omicron может передаваться между людьми быстрее, чем предыдущие варианты. Через 24 часа после заражения вариант Omicron реплицировался примерно в 70 раз быстрее, чем вариант Delta», — сообщается на сайте HKUMed. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что один человек со штаммом «Омикрон» может заразить до 3 людей. Первый официальный летальный случай от штамма «Омикрон» был зарегистрирован в Великобритании, пишет «Дни.ру». Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на данный момент «омикрон»-штамм обнаружен в 77 странах мира, отмечает RT.