Голикова рассказала о заразности штамма «Омикрон»

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Российские ученые продолжают изучение нового штамма «Омикрон», сообщила Татьяна Голикова Фото:
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Коронавирус COVID-19

Один человек, зараженный новым штаммом коронавируса «Омикрон», может заразить до 3 людей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом „омикрон“ может заразить 3-3,5 человека, в то время, как по варианту „дельта“ этот показатель составлял 0,8. Поэтому сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается», — сказала Голикова. Ее слов приводятся на официальном сайте правительства РФ.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире ожидается рост смертности от коронавируса из-за «омикрон»-штамма. Впервые новый штамм коронавируса был выявлен в нескольких странах Южной Африки, пишет RT. Сегодня Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создали модификацию вакцины «Спутник V» под штамм «Омикрон», пишет «Национальная служба новостей».

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Один человек, зараженный новым штаммом коронавируса «Омикрон», может заразить до 3 людей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. «По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом „омикрон“ может заразить 3-3,5 человека, в то время, как по варианту „дельта“ этот показатель составлял 0,8. Поэтому сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается», — сказала Голикова. Ее слов приводятся на официальном сайте правительства РФ. Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире ожидается рост смертности от коронавируса из-за «омикрон»-штамма. Впервые новый штамм коронавируса был выявлен в нескольких странах Южной Африки, пишет RT. Сегодня Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создали модификацию вакцины «Спутник V» под штамм «Омикрон», пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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