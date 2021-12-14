Голикова рассказала о заразности штамма «Омикрон»

14 декабря 2021 в 19:47 Размер текста - 17 +

Российские ученые продолжают изучение нового штамма «Омикрон», сообщила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Один человек, зараженный новым штаммом коронавируса «Омикрон», может заразить до 3 людей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. «По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом „омикрон“ может заразить 3-3,5 человека, в то время, как по варианту „дельта“ этот показатель составлял 0,8. Поэтому сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается», — сказала Голикова. Ее слов приводятся на официальном сайте правительства РФ. Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире ожидается рост смертности от коронавируса из-за «омикрон»-штамма. Впервые новый штамм коронавируса был выявлен в нескольких странах Южной Африки, пишет RT. Сегодня Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создали модификацию вакцины «Спутник V» под штамм «Омикрон», пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Один человек, зараженный новым штаммом коронавируса «Омикрон», может заразить до 3 людей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. «По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом „омикрон“ может заразить 3-3,5 человека, в то время, как по варианту „дельта“ этот показатель составлял 0,8. Поэтому сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается», — сказала Голикова. Ее слов приводятся на официальном сайте правительства РФ. Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире ожидается рост смертности от коронавируса из-за «омикрон»-штамма. Впервые новый штамм коронавируса был выявлен в нескольких странах Южной Африки, пишет RT. Сегодня Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создали модификацию вакцины «Спутник V» под штамм «Омикрон», пишет «Национальная служба новостей».