14 декабря 2021

Мэр Екатеринбурга рассказал, чем займется на совещаниях у Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Орлова. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов оказался в компании полпредов, федеральных министров и вице-премьеров Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов будет вносить предложения и делиться мнением при принятии Кремлем решений, касающихся мегаполисов — в том числе по поводу агломераций. Об этом он рассказал URA.RU, отвечая на вопрос, чем займется в совете по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ Владимире Путине. Глава государства включил его туда 13 декабря.

Предложение войти в совет, поступившее из администрации президента РФ, градоначальник объяснил тем, что Екатеринбург — третья столица России. «И очень важно сегодня учитывать мнения регионов и муниципалитетов при проработке и принятии серьезных решений. И это очень хорошая возможность Екатеринбурга постоянно находиться в федеральной повестке, высказывать свое мнение, вносить предложения», — поделился Орлов.

«Мы с коллегами по нашей большой агломерации уже обсуждали, что такая возможность, высокая трибуна, появилась», — добавил он. Первое заседание совета с его участием проходит в уральском полпредстве президента РФ в эти минуты в формате ВКС.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов будет вносить предложения и делиться мнением при принятии Кремлем решений, касающихся мегаполисов — в том числе по поводу агломераций. Об этом он рассказал URA.RU, отвечая на вопрос, чем займется в совете по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ Владимире Путине. Глава государства включил его туда 13 декабря. Предложение войти в совет, поступившее из администрации президента РФ, градоначальник объяснил тем, что Екатеринбург — третья столица России. «И очень важно сегодня учитывать мнения регионов и муниципалитетов при проработке и принятии серьезных решений. И это очень хорошая возможность Екатеринбурга постоянно находиться в федеральной повестке, высказывать свое мнение, вносить предложения», — поделился Орлов. «Мы с коллегами по нашей большой агломерации уже обсуждали, что такая возможность, высокая трибуна, появилась», — добавил он. Первое заседание совета с его участием проходит в уральском полпредстве президента РФ в эти минуты в формате ВКС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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