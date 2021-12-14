Мэр Екатеринбурга рассказал, чем займется на совещаниях у Путина

15 декабря 2021 в 15:39 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов оказался в компании полпредов, федеральных министров и вице-премьеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов будет вносить предложения и делиться мнением при принятии Кремлем решений, касающихся мегаполисов — в том числе по поводу агломераций. Об этом он рассказал URA.RU, отвечая на вопрос, чем займется в совете по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ Владимире Путине. Глава государства включил его туда 13 декабря. Предложение войти в совет, поступившее из администрации президента РФ, градоначальник объяснил тем, что Екатеринбург — третья столица России. «И очень важно сегодня учитывать мнения регионов и муниципалитетов при проработке и принятии серьезных решений. И это очень хорошая возможность Екатеринбурга постоянно находиться в федеральной повестке, высказывать свое мнение, вносить предложения», — поделился Орлов. «Мы с коллегами по нашей большой агломерации уже обсуждали, что такая возможность, высокая трибуна, появилась», — добавил он. Первое заседание совета с его участием проходит в уральском полпредстве президента РФ в эти минуты в формате ВКС. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов будет вносить предложения и делиться мнением при принятии Кремлем решений, касающихся мегаполисов — в том числе по поводу агломераций. Об этом он рассказал URA.RU, отвечая на вопрос, чем займется в совете по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ Владимире Путине. Глава государства включил его туда 13 декабря. Предложение войти в совет, поступившее из администрации президента РФ, градоначальник объяснил тем, что Екатеринбург — третья столица России. «И очень важно сегодня учитывать мнения регионов и муниципалитетов при проработке и принятии серьезных решений. И это очень хорошая возможность Екатеринбурга постоянно находиться в федеральной повестке, высказывать свое мнение, вносить предложения», — поделился Орлов. «Мы с коллегами по нашей большой агломерации уже обсуждали, что такая возможность, высокая трибуна, появилась», — добавил он. Первое заседание совета с его участием проходит в уральском полпредстве президента РФ в эти минуты в формате ВКС.